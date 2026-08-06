Zvanično: Sarajevo protiv Radnika igra na stadionu Veleža

Takmičarska komisija FS BiH je donijela odluku.

Izvor: FK Sarajevo/Promo

Fudbaleri Sarajeva definitivno će prvi ligaški meč u novoj sezoni, u kojem će biti domaćini ekipi Radnika, odigrati na stadionu u Vrapčićima.

Ovu odluku donijela je Takmičarska komisija FS BiH, s obzirom na činjenicu da se travnjak stadiona Koševo nalazi u veoma lošem stanju nakon tri koncerta Dine Merlina.

Istovremeno, podsjetimo da je FS BiH bordo timu zabranio igranje domaćih utakmica do daljnjeg na najvećem stadionu u BiH.

Meč Sarajevo – Radnik igra se u subotu (8. avgust) od 21.00 čas, a u isto vrijeme će na Pecari početi okršaj Širokog Brijega i Sloge Meridian. Novo prvenstvo u petak će otvoriti Željezničar i BSK (20.00), dok su za nedjelju zakazane utakmice Borac – Velež (18.30) i Zrinjski – Čelik (21.00).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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