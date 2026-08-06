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Sve o utakmici Borac - ML Vitebsk: Kad počinje, ko prenosi i koliki je ulog?

Sve o utakmici Borac - ML Vitebsk: Kad počinje, ko prenosi i koliki je ulog?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Sve što treba da znate o prvom odmjeravanju snaga Borca i ML Vitebska!

Borac protiv Petrokuba Izvor: Slaven Petković - Mondo

Fudbaleri Borca i ML Vitebska sastaće se večeras (20.30) na Gradskom stadionu u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

I jedni i drugi su do ove faze stigli nakon što su eliminisani iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Borac je pretrpio poraz u dvomeču sa Levskim, dok su "kladioničari" iz Bjelorusije bili nemoćni u duelima sa rumunskom Univerzitateom iz Krajove. Preselili su se potom i Borac i ML Vitebsk u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu, gdje su uspjeli da izađu na kraj sa rivalima.

Puleni Vinka Marinovića su preskočili moldavski Petrokub ukupnim rezultatom 6:3 (3:0 u Banjaluci, 3:3 u Kišinjevu), dok su izabranici Filipa Sokolinskog bili uspješniji u dvomeču sa crnogorskom Sutjeskom (3:0 u Mezokevešdu, 1:2 u Nikšiću).

ŠTA JE ULOG?

Tim koji bude uspješniji u ovom dvomeču steći će pravo nastupa u plej-ofu, posljednjoj rundi prije ligaške faze. Protivnik u četvrtom kvalifikacionom kolu bio bi poraženi tim iz dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope u kojem se sastaju Tun (Švajcarska) i stari Borčev znanac Vikingur (Island), sa kojim su Banjalučani igrali u ligaškom dijelu takmičenja prije dvije godine.

Aktuelni šampioni Švajcarske i Islanda večeras igraju svoj prvi meč, sa početkom u 20.00 časova, a domaćin je Tun. Revanš u Rejkjaviku igra se sljedećeg četvrtka, dok će se utakmice plej-ofa igrati 20. i 27. avgusta. Borac bi, u slučaju da eliminiše Bjeloruse, bio gost u prvom odmjeravanju snaga.

GDJE JE REVANŠ?

Za razliku od Borca, ML Vitebsk neće moći da računa na huk sa tribina. Odluka o putniku u plej-of pašće 13. avgusta na neutralnom terenu, u mađarskom gradiću Mezokevešd, a meč će biti igran bez prisustva publike. Tu mjeru izrekla je Evropska fudbalska federacija (UEFA) zbog učešća Bjelorusije u ratu Rusije i Ukrajine.

GDJE JE PRENOS?

Utakmicu će prenositi Radio-televizija Republike Srpske, dok ćete, kao i uvijek, moći da pratite i tekstualni prenos na našem portalu.

KO SUDI?

Glavni arbitar biće Holanđanin Džoi Koj (1991.), koji je dijelio pravdu Borcu krajem jula 2023. godine na gostovanju bečkoj Austriji. U radu će mu pomagati Dion Fikert i Murat Kučukerbir, dok će četvrti sudija biti Janik Van der Lan.

Za razliku od prva dva kola, u ovom će moći da se koristi VAR sistem. U Banjaluci su za "gledanje u monitore" zaduženi Ervin Blank i Robin Hensgens.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac ML Vitebsk fudbal Konferencijska liga

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