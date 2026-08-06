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Denver ukrao najveće pojačanje Partizanu: Umjesto u Beograd otišao da sa Jokićem osvoji NBA

Denver ukrao najveće pojačanje Partizanu: Umjesto u Beograd otišao da sa Jokićem osvoji NBA

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Loni Voker će svoju karijeru nastaviti u NBA ligi gdje je potpisao ugovor sa Denver Nagetsima.

Loni Voker otišao u Denver umjesto u Partizan Izvor: MN PRESS

Loni Voker se vratio u Ameriku i potpisao je ugovor sa Denver Nagetsima. Iako se dugo pominjao kao pojačanje Partizana, on je zapravo riješio da se ponovo oproba u NBA ligi. Potpisao je ugovor sa Nagetsima na godinu dana vrijedan 3.300.000 dolara i biće saigrač Nikoli Jokiću.

Loni Voker je ima 27 godina i nakon izlaska iz samo jedne godine na koledžu biran je kao 18. pik. Igrao je u San Antoniju, Los Anđeles Lejkersima i Bruklinu prije dolaska u Evropu u redove Žalgirisa. Zatim se vratio u Filadelfiju, a onda je prošle sezone nastupao za Makabi. 

Prošle sezone je odigrao sjajnu godinu u redovima Makabija i imao je prosječno 15,2 poena i 2,5 skokova. U NBA je u svojoj prethodnoj sezoni u Filadelfiji prosječno davao 12,4 poena. 

Šta je sa Partizanom?

Iako se u jednom momentu pominjao kao potencijalna destinacija za Lonija Vokera Partizan to neće biti. Za sada na bekovskim mjestima crno-bijeli imaju Karlika Džounsa, Alesandra Pajolu, Luku Vildozu, Kajla Olmana i Arijana Lakića.

Šta se dešava sa Denverom? 

Osim Lonija Vokera stigli su prošlogodišnji najbolji defanzivac Evrolige Alfa Dijalo kao i najveći promašaj Vlade Divca Marvin Begli. Takođe Spenser Džouns je potpisao novi ugovor, kao i Tajus Džouns. 

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Tagovi

Denver košarka NBA liga KK Partizan

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