Nova NBA bomba u Evroligi: Otišao je Loni Voker, mijenja ga plejmejker Atlante

Nakon odlaska Lonija Vokera put NBA lige u ekipu Makabija iz Tel Aviva stigao je Kiton Valas.

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Nije dugo čekao tim Makabija da zamijeni Lonija Vokera. Dok je iskusni plejmejker koji je prošle sezone bio lider tima iz Tel Aviva otišao u Denver da pomogne Nikoli Jokiću da osvoji NBA titulu iz Amerike je u Izrael (ili Beograd) stigao Kiton Valas.

Ovaj 27-godišnji plejmejker je poslije koledža ostao bez mjesta na draftu, ali se poslije tri sezone u razvojnoj ligi izborio za mjesto u Atlanta Hoksima. Tu je ostao dvije sezone, ali sada je vrijeme za Evropu.

Kako navode izraelski mediji on će sa Makabijem iz Tel Aviva potpisati dvogodišnji ugovor vrijedan 1.200.000 evra po sezoni i biće direktna zamjena za Lonija Vokera. Na bekovskim pozicijama će se boriti za minute sa Jamom Madarom, Džimijem Klarkom, Ifeom Lundbergom i veteranom Džonom Dibartolomeom.

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