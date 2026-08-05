Novinar iz Tuzle podnio krivičnu prijavu protiv Jusufa Nurkića: "Počelo je da utiče na moju porodicu"

Tuzlanski novinar Edin Skokić, koji već decenijama prati i piše o košarci u Bosni Hercegovini, podnio je nedavno krivičnu prijavu protiv centra Jute Džez i selekcije "zmajeva" Jusufa Nurkića zbog "sistematskog sprovođenja psihičkog nasilja, uznemiravanja i uhođenja".

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Da je prijava podignuta i da je protiv Nurkića formiran predmet po nalogu dežurnog tužioca, potvrdio je za MONDO portparol Tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović.

"Novinar Edin Skokić podnio je krivičnu prijavu Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona protiv košarkaša Jusufa Nurkića. Na osnovu prijave je formiran predmet i po nalogu postupajućeg tužioca istražitelji OKP PU Tuzla su poduzimali provjere prijavljenih radnji, te je na okolnosti iz prijave saslušana prijavljena osoba. Međutim, podnosilac prijave je 14. jula 2026. godine podnio još jednu krivičnu prijavu protiv iste osobe, koja je spojena na već postojeći predmet. Po nalogu tužioca, policijski istražitelji će obaviti dodatne provjere prijavljenih radnji, nakon čega će Tužilaštvu dostaviti izvještaj. Nakon analize izvještaja i pratećih materijalnih dokaza će se donijeti tužilačka odluka, odnosno utvrditi da li u prijavljenim radnjama ima elemenata krivičnog djela", rekao je Arnautović za naš portal.

Idući tim tragom, kontaktirali smo i novinara Skokića, koji nam je konkretizovao zbog čega je podnio krivičnu prijavu.

"Sve je počelo prošle godine pred Eurobasket, kada sam napisao tekst o bh. reprezentaciji. Nurkić je na Fejsbuku objavio post u kojem je kritikovao Košarkaški savez BiH i uslove rada. Meni je to bilo iritantno, pa sam napisao kritički tekst pod naslovom 'Šuti i treniraj'. Preko nekih reprezentativaca BiH saznao sam da se užasno naljutio zbog tog teksta. Nakon prvenstva, na svom zvaničnom profilu objavio je moju fotografiju uz komentar da će biti 'veselo', koristeći ulični žargon koji se može shvatiti i kao indirektna prijetnja. To je bio prvi put da sam ga prijavio Kantonalnom tužilaštvu", počeo je priču Skokić.

Na pitanje da li se situacija nakon toga smirila, odgovorio je odrično.

"U decembru je otišao korak dalje - koristeći vještačku inteligenciju, montirao je moje fotografije, napravio od mene klovna i objavljivao to u dva navrata na profilu koji prati oko 150.000 ljudi. U početku nisam pridavao previše pažnje tome. Nisam reagovao, niti sam na portalu na kojem sam urednik dozvoljavao da se piše o njemu. Potpuno sam ga ignorisao".

Skokić je dodao da se prekretnica da ipak nešto preduzme, dogodila u julu.

"Moj sin trenira košarku u Slobodi i tokom ljeta treniraju u dvorani 'Mejdan'. Otišao je na trening i brzo se vratio kući. Kada sam ga pitao zašto se vratio, rekao mi je da je tamo bio Nurkić. Tada sam shvatio da je to počelo uticati na moju djecu i moju porodicu. Provjerio sam njegov zvanični profil i vidio da su ti sporni i uvredljivi sadržaji o meni i dalje javno dostupni, čak i nakon više od 30 sedmica. Tada sam presjekao - otišao sam u Tužilaštvo TK i u junu podnio krivičnu prijavu pod svojim imenom i prezimenom, a razmatram i privatnu tužbu za klevetu i uvredu pred Opštinskim sudom".

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Prema njegovim riječima, porodica je doživjela stres jer se našao na meti osobe koja je javna ličnost i milioner, a sve zbog posla kojim se bavi.

"Tuzla je mala sredina i svi se manje-više poznajemo. Ljudi su me zaustavljali na ulici, pokazivali mi te objave, neki su se smijali, a neki pružali podršku. Nastojao sam to ignorisati i nositi se s tim profesionalno. Međutim, onog trenutka kada je to počelo direktno uticati na moju djecu, više nisam mogao i nisam htio ćutati. Odlučio sam zaštititi svoj i integritet svoje porodice pravnim putem".

Novinar iz Tuzle je istakao da je prijava sada u rukama pravosudnog sistema.

"Podnio sam je na osnovu odredaba zakona koje se odnose na proganjanje i verbalno nasilje na društvenim mrežama. Znam da je u Tuzli u posljednje vrijeme podignuto nekoliko optužnica za slična djela uhođenja i sajber-nasilje. Njegov sadržaj i dalje stoji na profilu, a na moje ranije apele da se to ukloni, niko iz njegovog tima nije odgovorio. Vjerujem da je umjesto reakcije prema Savezu s kojima je bio u sukobu ili onima s kojima ima sportske nesuglasice, izabrao mene jer je procijenio da sam "najslabija karika".

Iskustvo na sudovima

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Nurkić je dosad imao iskustva sa sudskim sporovima.

Najzapaženiji spor vodio se u SAD na Okružnom sudu u okrugu Klekmas u Oregonu. Nurkićev komšija u Portlandu, Kent Seida, tužio je košarkaša 2021. godine tvrdeći da je na njegovo imanje bacano smeće, beton i grane, te da su mu oštećene ograde, tražeći 8.000 dolara odštete.

Nakon trogodišnjeg procesa, početkom 2024. godine sutkinja je odbacila tužbu u Nurkićevu korist. Nurkićev advokat je dokazao da je tužilac Seida serijski parničar s desetinama neosnovanih tužbi. Tužilac se javno izvinio i ponudio uplatu od 500 dolara u Nurkićevu humanitarnu fondaciju.

Drugi slučaj se vodio oko neplaćenog računa u Zagrebu krajem 2025. godine. Tada je Opštinski građanski sud u Zagrebu donio rješenje o izvršenju protiv Nurkića.

Komunalno preduzeće "Međimurje-Plin" tužilo je košarkaša BiH zbog neplaćenog računa za plin u iznosu od svega 5.45 evra (oko 11 KM) za vilu koju posjeduje u Bosanskoj ulici u Zagrebu., a koju je prema navodima hrvatskih medija iznajmio za potrebe ruske ambasade u Hrvatskoj.

Sud je naložio plaćanje duga uz zatezne kamate i troškove postupka od 25 evra.

Karijera

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Centar reprezentacije BiH se rodio 23. avgusta 1994. godine u Živinicama, a svoj košarkaški put započeo je u omladinskim kategorijama slovenačkog Zlatoroga Laško, ali je profesionalno počeo da igra u zagrebačkoj Cedeviti 2012. godine. Nakon kratke pozajmice u Zadru 2013. godine, vraća se u Cedevitu s kojom je osvojio titulu i Kup Hrvatske, uz nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP) finala lige.

Na NBA draftu 2014. godine izabran je kao 16. pik od strane Čikago Bulsa, ali je odmah trejdovan u Denver. U svojoj debitantskoj sezoni (2014/15) za Nagetse uvršten je u Ol-Ruki drugi tim, a tokom boravka u Denveru dijelio je minutažu s Nikolom Jokićem.

U februaru 2017. prešao je u Portland Trejl Blejzerse, gdje je proveo najduži i najuspješniji period (2017–2023). Kao nezamenjivi starter i nosilac igre s gotovo redovnim dabl-dabl prosjekom (oko 14-15 poena i 9-11 skokova po meču), pomogao je ekipi da ostvari više plasmana u plej-of, uključujući i nastup u finalu Zapadne konferencije 2019. godine.

U okviru velikog trejda u septembru 2023. godine, koji je uključivao Demijena Lilarda, Nurkić je prešao u Finiks Sanse, gdje je bilježio 10.9 poena i 11 skokova po meču, a upisao je i rekord karijere po broju uhvaćenih lopti na jednoj utakmici - čak 31.

Nastupao je kratko i za Šarlot Hornetse, prije prelaska u Jutu Džez, gdje je postao prvi igrač u istoriji kluba sa tri uzastopna tripl-dabla.

Zbog svojih partija, čelnici Džeza ponudili su mu novi dvogodišnji ugovor vrijedan oko 22 miliona dolara.

Ukupno gledano, u NBA karijeri "Bosanska zvijer" je odigrao više od 630 utakmica.

(MONDO)