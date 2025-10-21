logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jusuf Nurkić iznajmljuje vilu ruskim diplomatama u Zagrebu: Centar BiH izgubio sudski spor vrijedan 10 KM

Jusuf Nurkić iznajmljuje vilu ruskim diplomatama u Zagrebu: Centar BiH izgubio sudski spor vrijedan 10 KM

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Nezavisne novine
0

Jusuf Nurkić, košarkaš Jute Džez i reprezentacije Bosne i Hercegovine, izgubio je sudski spor u Zagrebu.

Jusuf Nurkić izgubio sudski spor vrijedan 10 KM, iznajmljuje vilu ruskim diplomatama u Zagrebu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bh centar izgubio je spor pred zagrebačkim sudom zbog nevjerovatno malog iznosa - svega 5,45 evra (10 KM), prenose "Nezavisne novine"

Nurkić je krajem maja 2023. godine postao vlasnik luksuzne višespratne vile smještene u Bosanskoj ulici 44 u Zagrebu. Međutim, nedavno mu je stigla sudska presuda Opštinskog građanskog suda u Zagrebu, kojom se nalaže izvršenje po tužbi kompanije Međimurje-Plin, koja opskrbljuje domaćinstva gasom u tom dijelu grada.

Prema njihovim evidencijama, dug u iznosu od 5,45 evra vodi se na Nurkićevo ime, iako nije jasno da li je on direktni korisnik objekta. Na istoj adresi, kao i na broju 53, nalazi se i ambasada Ruske Federacije, što otvara mogućnost da je Nurkić iznajmio vilu ruskoj diplomatskoj misiji.

Zanimljivo je da se ambasada Rusije zvanično preselila na adresu Bosanska 53 još krajem 2020. godine, ali ostaje nepoznato da li su zadržali i vilu na broju 44, koju je kasnije kupio Nurkić.

Ono što zbunjuje jeste zašto je rješenje o izvršenju stiglo na ime Jusufa Nurkića, a ne eventualnih podstanara, ukoliko oni i dalje borave u objektu.

Ako Nurkić ne izmiri dug u roku od osam dana, uz zakonsku zateznu kamatu i dodatne sudske troškove u iznosu od 25 evra, prijeti mu prinudna naplata.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jusuf Nurkić košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC