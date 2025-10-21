Jusuf Nurkić iznajmljuje vilu ruskim diplomatama u Zagrebu: Centar BiH izgubio sudski spor vrijedan 10 KM

Jusuf Nurkić, košarkaš Jute Džez i reprezentacije Bosne i Hercegovine, izgubio je sudski spor u Zagrebu.

Bh centar izgubio je spor pred zagrebačkim sudom zbog nevjerovatno malog iznosa - svega 5,45 evra (10 KM), prenose "Nezavisne novine".

Nurkić je krajem maja 2023. godine postao vlasnik luksuzne višespratne vile smještene u Bosanskoj ulici 44 u Zagrebu. Međutim, nedavno mu je stigla sudska presuda Opštinskog građanskog suda u Zagrebu, kojom se nalaže izvršenje po tužbi kompanije Međimurje-Plin, koja opskrbljuje domaćinstva gasom u tom dijelu grada.

Prema njihovim evidencijama, dug u iznosu od 5,45 evra vodi se na Nurkićevo ime, iako nije jasno da li je on direktni korisnik objekta. Na istoj adresi, kao i na broju 53, nalazi se i ambasada Ruske Federacije, što otvara mogućnost da je Nurkić iznajmio vilu ruskoj diplomatskoj misiji.

Zanimljivo je da se ambasada Rusije zvanično preselila na adresu Bosanska 53 još krajem 2020. godine, ali ostaje nepoznato da li su zadržali i vilu na broju 44, koju je kasnije kupio Nurkić.

Ono što zbunjuje jeste zašto je rješenje o izvršenju stiglo na ime Jusufa Nurkića, a ne eventualnih podstanara, ukoliko oni i dalje borave u objektu.

Ako Nurkić ne izmiri dug u roku od osam dana, uz zakonsku zateznu kamatu i dodatne sudske troškove u iznosu od 25 evra, prijeti mu prinudna naplata.

