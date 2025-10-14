"Košarka nije vaša privatna imovina": Nurkić ogročen zbog Saveza, istorijski uspjeh BiH ništa nije promijenio

Jusuf Nurkić preuzeo je odgovornost da predstavlja čitav tim reprezentativaca Bosne i Hercegovine i javno je zatražio promjene u Košarkaškom savezu BiH.

Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA

Reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je istorijski uspjeh na Evropskom prvenstvu u Rigi. Nakon 32 godine bh. košarkaši su se plasirali u osminu finala velikog turnira. Međutim, ruže ne cvjetaju u ovom timu, a jedan od najboljih NBA košarkaša morao je to javno i da kaže - Jusuf Nurkić je na društvenim mrežama pozvao na važne promjene u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine.

Kao jedan od najiskusnijih, najpopularnijih, sa najviše autoriteta, a u jedno i kao pravi lider na terenu Nurkić je preuzeo odgovornost da predstavlja saigrače iz nacionalnog tima. Novi igrač Jute je u obraćanju javnosti istakao da Aid Berbić, koji obavlja funkciju predsjednika bh. kuće košarke, reprezentaciju doživljava kao svoj privatni biznis, a ne sport koji predstavlja čitavu zemlju.

Obraćanje Jusufa Nurkića prenosimo u cijelosti:

"Izgleda da Košarkaški savez Bosne i Hercegovine (KSBiH) i gospodin Aid Berbić još ništa nisu shvatili. Nema priče o mlađim selekcijama? Nema priče o uslovima? Nema priče o organizaciji i poštovanju prema igračima. Sve se, kao i uvijek, svodi na pare. Umjesto da razgovaramo o razvoju sistema i stvaranju budućih igrača koji će biti ponos Bosne i Hercegovine, iz Saveza stižu samo opravdanja i prazne riječi.

Ljudi koji vode Savez ponašaju se kao da je košarka njihov privatni biznis, a ne sport koji predstavlja cijelu državu. Dosta nam je političkih funkcija, praznih obećanja i lažnih prikaza o "ulaganjima". Sve što igrači traže je transparentnost - da javnost zna istinu.

Ako ste uvjereni da radite dobro, otvorite račune, pokažite troškove, predstavite rezultate! Puko objavljivanje cifara bez jasnog konteksta i objašnjenja odakle potiču samo izlaže ljude sramoti i omogućava pogrešne interpretacije, često bez ikakvog znanja o pravom stanju stvari.

Zašto igrači odlaze u druge zemlje? Zar nije očito da nešto ne štima? Košarka nije ničija privatna imovina ona je ponos naše zemlje. Zato pozivamo KSBIH da pokaže odgovornost, objave sve, transparentnost i posvećenost pravim vrednostima košarke. Ukoliko naši zahtjevi ne dovedu do promjena, pozivamo javnost Bosne i Hercegovine da nam se pridruži u borbi za bolju budućnost košarke. Zajedno možemo zahtevati pravdu i promene koje naš sport zaslužuje!

S poštovanjem,

Košarkaški Bosne i Hercegovine", objavio je Jusuf Nurkić.

