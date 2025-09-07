"Zvuči mi nerealno da je Srbija ispala": Nurkić ostao u šoku šta se desilo ekipi koja ima Jokića

Jusuf Nurkić je poslije ispadanja Bosne i Hercegovine od Poljske pričao i o Srbiji, Bogdanoviću, Jokiću... Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bosna i Hercegovina borila se hrabro do posljednjeg minuta, ali nije uspjela da prođe u četvrtfinale Eurobasketa. Izgubila je od Poljske u neizvesnoj završnici. Vodila je tokom većeg dela meča, a o svim tim detaljima pričao je Jusuf Nurkić.

Žao mu je zbog načina na koji je reprezentacija ispala, posebno jer je djelovalo da ima kontrolu utakmice.

"Izgleda da je moralo ovako, kroz povrede, kroz sve. Da se Džon barem nije povrijedio, bilo bi mi malo lakše. Dali smo sve i to je okej", počeo je Nurkić.

"Nerealno mi je da je Srbija ispala"

Iznenađen je i Nurkić, kao i svi, time što je Srbija izgubila od Finske u osmini finala. Spomenuo je i Bogdana Bogdanovića i uporedio to sa povredama koje su imali u bosanskom timu.

"Kao i svi, zvuči i izgleda nerealno. Povrede su dio sporta, kada izgubite kapitena kao što je Bogdan koji je vrhunski šuter, vrhunska osoba, desi se taj momenat gdje je sve moguće na jednu utakmicu, Turska je umalo ispala od Švedske. Nikada se ne zna kako će ko da šutira, kako je ko ustao, da li neko potcijeni rivala. Srbija ima fenomenalnu ekipu, pa je izgubila. Nikad ne znaš šta može da se desi."

Nije mogao da nađe prave riječi da opiše kako se osjeća i on sam i kako se osjećaju igrači poput Jokića poslije ispadanja.

"Teško je objasniti. Generalno je isto, bude ti žao, blizu je. U našem slučaju smo vodili veći dio meča. Srbija je imala svoje mogućnosti sinoć jedna lopta, jedno slobodno. Mi smo tim koji je dobar u skoku, pa smo ovde za poluvrijeme dozvolili 10 skokova u napadu, pa se nije ispoštovao dio plana utakmice, izgubiš na gluposti i ne prođeš dalje".

"U Bosni je specifično, Srbija je favorit"

Pogledajte 03:31 Jusuf Nurkić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bosna i Hercegovina i Srbija igraće jedni protiv drugih u kvalifikacijama za Mundobasket. Šta dalje?

"Ne znam. Kod nas je to malo specifičnije u Bosni, kako funkcioniše. Srbija uvijek ima najbolje igrače koji će doći i u kvalifikacijama i biće ozbiljan tim. Favoriti kao i u svemu. Mi imamo tim koji može da pomrsi račune. Vidjećemo kako će izgledati. Do jula neću moći da igram ni ja ni drugi NBA igrači, tako da ćemo vidjeti do jula", zaključio je Nurkić.