logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zvuči mi nerealno da je Srbija ispala": Nurkić ostao u šoku šta se desilo ekipi koja ima Jokića

"Zvuči mi nerealno da je Srbija ispala": Nurkić ostao u šoku šta se desilo ekipi koja ima Jokića

Autor Nemanja Stanojčić
0

Jusuf Nurkić je poslije ispadanja Bosne i Hercegovine od Poljske pričao i o Srbiji, Bogdanoviću, Jokiću... Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Jusuf nurkić o ispadanju Srbije sa Eurobasketa Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bosna i Hercegovina borila se hrabro do posljednjeg minuta, ali nije uspjela da prođe u četvrtfinale Eurobasketa. Izgubila je od Poljske u neizvesnoj završnici. Vodila je tokom većeg dela meča, a o svim tim detaljima pričao je Jusuf Nurkić.

Žao mu je zbog načina na koji je reprezentacija ispala, posebno jer je djelovalo da ima kontrolu utakmice.

"Izgleda da je moralo ovako, kroz povrede, kroz sve. Da se Džon barem nije povrijedio, bilo bi mi malo lakše. Dali smo sve i to je okej", počeo je Nurkić.

"Nerealno mi je da je Srbija ispala"

Iznenađen je i Nurkić, kao i svi, time što je Srbija izgubila od Finske u osmini finala. Spomenuo je i Bogdana Bogdanovića i uporedio to sa povredama koje su imali u bosanskom timu.

"Kao i svi, zvuči i izgleda nerealno. Povrede su dio sporta, kada izgubite kapitena kao što je Bogdan koji je vrhunski šuter, vrhunska osoba, desi se taj momenat gdje je sve moguće na jednu utakmicu, Turska je umalo ispala od Švedske. Nikada se ne zna kako će ko da šutira, kako je ko ustao, da li neko potcijeni rivala. Srbija ima fenomenalnu ekipu, pa je izgubila. Nikad ne znaš šta može da se desi."

Nije mogao da nađe prave riječi da opiše kako se osjeća i on sam i kako se osjećaju igrači poput Jokića poslije ispadanja.

"Teško je objasniti. Generalno je isto, bude ti žao, blizu je. U našem slučaju smo vodili veći dio meča. Srbija je imala svoje mogućnosti sinoć jedna lopta, jedno slobodno. Mi smo tim koji je dobar u skoku, pa smo ovde za poluvrijeme dozvolili 10 skokova u napadu, pa se nije ispoštovao dio plana utakmice, izgubiš na gluposti i ne prođeš dalje".

"U Bosni je specifično, Srbija je favorit"

Pogledajte

03:31
Jusuf Nurkić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bosna i Hercegovina i Srbija igraće jedni protiv drugih u kvalifikacijama za Mundobasket. Šta dalje?

"Ne znam. Kod nas je to malo specifičnije u Bosni, kako funkcioniše. Srbija uvijek ima najbolje igrače koji će doći i u kvalifikacijama i biće ozbiljan tim. Favoriti kao i u svemu. Mi imamo tim koji može da pomrsi račune. Vidjećemo kako će izgledati. Do jula neću moći da igram ni ja ni drugi NBA igrači, tako da ćemo vidjeti do jula", zaključio je Nurkić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 košarka Jusuf Nurkić Nikola Jokić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC