UŽIVO, BIH – POLJSKA: Povrijedio se Roberson! Veliki zaostatak "zmajeva"! 0
zmajevi
zmajevi
0

UŽIVO, BIH – POLJSKA: Povrijedio se Roberson! Veliki zaostatak "zmajeva"!

BIH igra protiv Poljske u osmini finala Eurobasketa. Meč pratite uživo na MONDU.

zmajevi Izvor: fiba.basketball

Reprezentacija BiH napravila je ogroman uspjeh i sa tri pobjede (kipar, Grčka, Gruzija) u grupi plasirala se u osminu finala Eurobasketa 2025.

Selekciju Adisa Bećiragića od 11 časova očekuje duel sa Poljskom u kojem će „zmajevi“ pokušati da ispišu istoriju i plasiraju se među osam najboljih reprezentacija u Evropi.

Bećiragić je pred ovaj duel istakao da je u ovakvim mečevima najvažnija psiha, a najbolji košarkaš BIH, u odsustvu Džanana Muse, Jusuf Nurkić poručio je da još nismo vidjeli najbolje izdanje Bosne i Hercegovine.

Duel BIH i Poljske igra se u pomalo atipičnom terminu od 11 časova, odnosno 12 časov apo lokalnom vrfemenu u Letoniji, ali to nije nikakva prepreka za Nurkića i njegove saigrače.

"Mislim da je to glupost. To se pravi neka drama oko toga kad igraš. Treba da igraš uvijek. Što se mene tiče, možda igrati u pet ujutro. Nemamo problem s tim. Žao mi je možda zbog navijača koji putuju i to da ne mogu stići, možda je to problem, ali nama je super, možemo igrati u 12. Kad god nam daju, mi ćemo igrati, nema problema“, poručio je Nurkić pred duel s Poljskom.

Tok utakmic eiz minut au minut pratite uživo na kartici Razvoj događaja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
12:48

37' 68:76 Velika prednost Poljske

Džordan lojd ne promašuje sa penala

12:44

35' Gegić promašuje oba slobodna

Gegić promašio oba slobodna bacanja. BIH je na 7/14 sa linije penala. Atić je nešto kasnije zaradio četvrtu ličnu.

12:41

34' POVRIJEDIO SE ROBERSON

Roberson se povrijedio, djeluje da je u pitanju zadnja loža. Nije bilo kontakta sa protivnikom, plej "zmajeva" je osjetio bol i pao na teren, a nakon kraćeg ukazivanja pomoći otišao je na klupu vidno šepajući.

12:38

34' 66:70 Tajm-aut Bećiragića

Selektor BIh pozvao je tajm-aut poslije prodora Lojda za "plus 4" Poljske

12:32

31' 63:65 Dva plus jedan za Plutu

Ukrao je Nurkić i asistirao Gegića, a u narednom napadu bh. centar je napravio faul nad Plutom koji pogađa dodatno bacanje

12:29

Kraj treće četvrtine: 61:62

BIH ima poen zaostatka pred posljednjih 10 minuta utakmice. Pluta je pogodio trojku, a Lazić pogodio dva slobodna bacanja.

12:25

30' 59:59 Novi egal

Lazić je pogodio trojku, ali je SOkolovski dao brze poene za novi egal na manje od minut do kraja treće četvrtine

12:24

30' 27:26 Ponitka dovodi Poljake u vođstvo

Pogodio je Ponitka bacanje za vođstvo Poljske

12:21

29' 56:56 NERIJEŠENO!

Ponitka je pogodio trojku, potom išao na ulaz, a njegov promašaj popravio je Balcerovski i Poljska je stigla do izjednačenja

12:13

27' 55:47 Vezani poeni Nurkića

Nakon blokade vezao je Nurkić četiri poena za osjetniju prednost BIH i tajm-aut Poljske

12:11

25' 51:47 Druga blokada Nurkića

Uspjeli su "zmajevi" da spriječe izjednačenje, nakon toga Gegić je položio iz kontra, a onda Nurkić upisao drugu blokadu na današnjem meču

12:06

22' 46:44 Lojd ne promašuje

Pogodio je lojd dva bacanja. Lazić ima tri lične greške, kao i Alibegović.

12:04

11' 46:40 Gegić otvara drugo poluvrijeme

Sjajna asistencija Nurkića za Gegića

11:51

Najbolji strijelci

BIH: Roberson 16, Nurkić 11, Atić 7

Poljska: Lojd 17, Ponitka 11

11:48

Kraj druge četvrtine: 44:40

Nurkić je pogodio jedno od dva bacanja, Ponitka nije uspio da sa svoje polovine pogodi na isteku druge četvrtine.

11:45

19' 43:38 TROJKA ROBERSONA!

Još jedna trojka, ovog puta Roberson je pogodio za "plus 5" i natjerao Miličića da zove tajm-aut

11:44

19' 40:36 Trojkaški obračun u Rigi

Serija trojki na obje strane

11:43

18' 34:33 Ponitka vraća Poljake

Samo poen zaostatka za Poljsku poslije trojke Ponitke

11:41

17' tajm-aut Bećiragića

Promašio je Sokolovski za tri, Bećiragić zove tajm-aut. Poljska je prišla na pet razlike, dobro će doći minut odmora "zmajevima".

11:38

16' 34:29 Lojd drži Poljake

14 poena Džordana Lojda na ovom meču.

11:34

15' 31:21 Majstorija Nurkića

Nova dvocifrena prednost BIH poslije rolinga Nurkića i polaganja na drugi obruč

11:31

13' 29:21 Atić!

Spustili su Poljaci na "minus 5", Atić uzvraća trojkom

11:26
11:26

11' 26:17 Trojka na trojku

Pogodio je Lojd za tri, a istom mjerom uzvratio Roberson. Prethodno smo vidjeli odličnu blokadu Nurkića.

11:22

Kraj prve četvrtine: 23:14

Lazić je pogodio trojku na isteku napada, a onda su se "zmajevi" odbranili i sačuvali "plus 9" pred kratku pauzu između dvije četvrtine.

11:18

9' 19:11 Roberson!

Roberson flouterom sprečava nalet Poljaka

11:16

8' 17:9 Prvi poeni Lojda

Nakon serije promašaja najbolji košarkaš Poljske na ovom Eurobasketu Džordan Lojd pogađa uz dodatno slobodno bacanje

11:13

6' 15:4 Upisao se i Atić

Dosta grešaka sada na obje strane. U međuvremenu se Atić upisao u strijelce polaganjem.

11:08

4' 13:2 Alibegoviiiiić!

Trojkom Alibegovića selekcija BIH je stigla do dvocifrene prednosti poslije manje od četiri minuta igre. Selektor Poljske igor Miličić odmah je pozvao tajm-aut.

11:06

4 10:2 Sjajno otvaranje "zmajeva"

nakon sedam vezanih poena Nurkića trojku je pogodio Roberson

11:03

1' 3:0 Trojka Nurkića

Meč je otvorio Nurkić trojkom

11:02

Petorke

BIH: Roberson, Atić, Lazić, Alibegović, Nurkić
Poljska: Lojd, Balcerovski, Ponitka, Sokolovski, Lačinski

10:53

Kapiten odradio trening

Dobra vijest pred duel sa Poljacima su da je kapiten Miralem Halilović poslije povrede odradio kompletan trening i na raspolaganju je selektoru Bećiragiću.

10:52

U toku je predstavljanje ekipa

10:51

Ko sudi?

Sudije na današnjem meču će biti Antonio Konde iz Španije, Gatis Salins iz Letonije i Peter Prakš z Mađarske.

