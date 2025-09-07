UŽIVO, BIH – POLJSKA: Povrijedio se Roberson! Veliki zaostatak "zmajeva"!

BIH igra protiv Poljske u osmini finala Eurobasketa. Meč pratite uživo na MONDU.
Reprezentacija BiH napravila je ogroman uspjeh i sa tri pobjede (kipar, Grčka, Gruzija) u grupi plasirala se u osminu finala Eurobasketa 2025.
Selekciju Adisa Bećiragića od 11 časova očekuje duel sa Poljskom u kojem će „zmajevi“ pokušati da ispišu istoriju i plasiraju se među osam najboljih reprezentacija u Evropi.
Bećiragić je pred ovaj duel istakao da je u ovakvim mečevima najvažnija psiha, a najbolji košarkaš BIH, u odsustvu Džanana Muse, Jusuf Nurkić poručio je da još nismo vidjeli najbolje izdanje Bosne i Hercegovine.
Duel BIH i Poljske igra se u pomalo atipičnom terminu od 11 časova, odnosno 12 časov apo lokalnom vrfemenu u Letoniji, ali to nije nikakva prepreka za Nurkića i njegove saigrače.
"Mislim da je to glupost. To se pravi neka drama oko toga kad igraš. Treba da igraš uvijek. Što se mene tiče, možda igrati u pet ujutro. Nemamo problem s tim. Žao mi je možda zbog navijača koji putuju i to da ne mogu stići, možda je to problem, ali nama je super, možemo igrati u 12. Kad god nam daju, mi ćemo igrati, nema problema“, poručio je Nurkić pred duel s Poljskom.
37' 68:76 Velika prednost Poljske
Džordan lojd ne promašuje sa penala
35' Gegić promašuje oba slobodna
Gegić promašio oba slobodna bacanja. BIH je na 7/14 sa linije penala. Atić je nešto kasnije zaradio četvrtu ličnu.
34' POVRIJEDIO SE ROBERSON
Roberson se povrijedio, djeluje da je u pitanju zadnja loža. Nije bilo kontakta sa protivnikom, plej "zmajeva" je osjetio bol i pao na teren, a nakon kraćeg ukazivanja pomoći otišao je na klupu vidno šepajući.
34' 66:70 Tajm-aut Bećiragića
Selektor BIh pozvao je tajm-aut poslije prodora Lojda za "plus 4" Poljske
31' 63:65 Dva plus jedan za Plutu
Ukrao je Nurkić i asistirao Gegića, a u narednom napadu bh. centar je napravio faul nad Plutom koji pogađa dodatno bacanje
Kraj treće četvrtine: 61:62
BIH ima poen zaostatka pred posljednjih 10 minuta utakmice. Pluta je pogodio trojku, a Lazić pogodio dva slobodna bacanja.
30' 59:59 Novi egal
Lazić je pogodio trojku, ali je SOkolovski dao brze poene za novi egal na manje od minut do kraja treće četvrtine
30' 27:26 Ponitka dovodi Poljake u vođstvo
Pogodio je Ponitka bacanje za vođstvo Poljske
29' 56:56 NERIJEŠENO!
Ponitka je pogodio trojku, potom išao na ulaz, a njegov promašaj popravio je Balcerovski i Poljska je stigla do izjednačenja
27' 55:47 Vezani poeni Nurkića
Nakon blokade vezao je Nurkić četiri poena za osjetniju prednost BIH i tajm-aut Poljske
25' 51:47 Druga blokada Nurkića
Uspjeli su "zmajevi" da spriječe izjednačenje, nakon toga Gegić je položio iz kontra, a onda Nurkić upisao drugu blokadu na današnjem meču
22' 46:44 Lojd ne promašuje
Pogodio je lojd dva bacanja. Lazić ima tri lične greške, kao i Alibegović.
11' 46:40 Gegić otvara drugo poluvrijeme
Sjajna asistencija Nurkića za Gegića
Najbolji strijelci
BIH: Roberson 16, Nurkić 11, Atić 7
Poljska: Lojd 17, Ponitka 11
Kraj druge četvrtine: 44:40
Nurkić je pogodio jedno od dva bacanja, Ponitka nije uspio da sa svoje polovine pogodi na isteku druge četvrtine.
19' 43:38 TROJKA ROBERSONA!
Još jedna trojka, ovog puta Roberson je pogodio za "plus 5" i natjerao Miličića da zove tajm-aut
19' 40:36 Trojkaški obračun u Rigi
Serija trojki na obje strane
18' 34:33 Ponitka vraća Poljake
Samo poen zaostatka za Poljsku poslije trojke Ponitke
17' tajm-aut Bećiragića
Promašio je Sokolovski za tri, Bećiragić zove tajm-aut. Poljska je prišla na pet razlike, dobro će doći minut odmora "zmajevima".
16' 34:29 Lojd drži Poljake
14 poena Džordana Lojda na ovom meču.
15' 31:21 Majstorija Nurkića
Nova dvocifrena prednost BIH poslije rolinga Nurkića i polaganja na drugi obruč
The Bosnian Beast can not, will not, be stopped.#EuroBasket|#MakeYourMarkpic.twitter.com/4vJHeGcNSc— FIBA EuroBasket (@EuroBasket)September 7, 2025
13' 29:21 Atić!
Spustili su Poljaci na "minus 5", Atić uzvraća trojkom
11' 26:17 Trojka na trojku
Pogodio je Lojd za tri, a istom mjerom uzvratio Roberson. Prethodno smo vidjeli odličnu blokadu Nurkića.
Kraj prve četvrtine: 23:14
Lazić je pogodio trojku na isteku napada, a onda su se "zmajevi" odbranili i sačuvali "plus 9" pred kratku pauzu između dvije četvrtine.
9' 19:11 Roberson!
Roberson flouterom sprečava nalet Poljaka
8' 17:9 Prvi poeni Lojda
Nakon serije promašaja najbolji košarkaš Poljske na ovom Eurobasketu Džordan Lojd pogađa uz dodatno slobodno bacanje
6' 15:4 Upisao se i Atić
Dosta grešaka sada na obje strane. U međuvremenu se Atić upisao u strijelce polaganjem.
4' 13:2 Alibegoviiiiić!
Trojkom Alibegovića selekcija BIH je stigla do dvocifrene prednosti poslije manje od četiri minuta igre. Selektor Poljske igor Miličić odmah je pozvao tajm-aut.
4 10:2 Sjajno otvaranje "zmajeva"
nakon sedam vezanih poena Nurkića trojku je pogodio Roberson
1' 3:0 Trojka Nurkića
Meč je otvorio Nurkić trojkom
Gotta need a little bit of luck in life, and then you return the love#EuroBasketpic.twitter.com/ywmbCuRA6z— FIBA EuroBasket (@EuroBasket)September 7, 2025
Petorke
BIH: Roberson, Atić, Lazić, Alibegović, Nurkić
Poljska: Lojd, Balcerovski, Ponitka, Sokolovski, Lačinski
Kapiten odradio trening
Dobra vijest pred duel sa Poljacima su da je kapiten Miralem Halilović poslije povrede odradio kompletan trening i na raspolaganju je selektoru Bećiragiću.
U toku je predstavljanje ekipa
Ko sudi?
Sudije na današnjem meču će biti Antonio Konde iz Španije, Gatis Salins iz Letonije i Peter Prakš z Mađarske.