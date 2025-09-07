UŽIVO, BIH – POLJSKA: Povrijedio se Roberson! Veliki zaostatak "zmajeva"!

BIH igra protiv Poljske u osmini finala Eurobasketa. Meč pratite uživo na MONDU.

Izvor: fiba.basketball

Reprezentacija BiH napravila je ogroman uspjeh i sa tri pobjede (kipar, Grčka, Gruzija) u grupi plasirala se u osminu finala Eurobasketa 2025.

Selekciju Adisa Bećiragića od 11 časova očekuje duel sa Poljskom u kojem će „zmajevi“ pokušati da ispišu istoriju i plasiraju se među osam najboljih reprezentacija u Evropi.

Bećiragić je pred ovaj duel istakao da je u ovakvim mečevima najvažnija psiha, a najbolji košarkaš BIH, u odsustvu Džanana Muse, Jusuf Nurkić poručio je da još nismo vidjeli najbolje izdanje Bosne i Hercegovine.

Duel BIH i Poljske igra se u pomalo atipičnom terminu od 11 časova, odnosno 12 časov apo lokalnom vrfemenu u Letoniji, ali to nije nikakva prepreka za Nurkića i njegove saigrače.

"Mislim da je to glupost. To se pravi neka drama oko toga kad igraš. Treba da igraš uvijek. Što se mene tiče, možda igrati u pet ujutro. Nemamo problem s tim. Žao mi je možda zbog navijača koji putuju i to da ne mogu stići, možda je to problem, ali nama je super, možemo igrati u 12. Kad god nam daju, mi ćemo igrati, nema problema“, poručio je Nurkić pred duel s Poljskom.

