"Mirno spavajte": Novak Đoković "prevario" sve, ali ne i poznatog trenera

Srpski teniser Novak Đoković stiže na Australijan open bez ijednog takmičarskog meča.

Izvor: Victor Velter/Shutterstock

Francuski teniski stručnjak Patrik Muratoglu nije zabrinut za Novaka Đokovića nakon što se povukao sa turnira u Adelejdu. Srpski as će početi sezonu na Australijan openu prvi put od 2018. godine, a mnogu smatraju da se neće proslaviti na mjestu gdje je 10 puta podigao pehar.

Ipak, Muratoglu kaže da je Novak to uradio jer mu je osvajanje Melburna apsolutni prioritet i da ga ne treba otpisivati, što zbog činjenice što je prošle sezone stigao do sva četiri polufinala, što zbog toga što perfektno planira svaki korak.

"Ne brinite za Novaka. Biće spreman za Australijan open. Razumijem ljude koji brinu o Novakovoj budućnosti, s obzirom na to da se upravo povukao iz Adelejda, ali mislim da ne bi trebalo", kaže Muratoglu i nastavlja:

"Vjerovatno su ovo posljednje dvije godine Novakovog igranja na turu. Još uvijek je prilično visoko rangiran, tako da će imati vremena na Australijan openu da podigne svoj nivo."

Šta je razlog njegovog povlačenja pokušao je da pretpostavi jedan od najcjenjenijih stručnjaka. "On je vjerovatno najozbiljniji igrač svih vremena, onaj koji uvijek želi da bude najbolje pripremljen, uvijek."

Australijan open nije nemoguća misija

Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia

Svjestan je da će na Australijan openu imati jako težak zadatak protiv Sinera i Alkaraza, ali vidi dobru naznaku u njegovom kraju sezone 2025.

"Morate zapamtiti da je to turnir u pet setova i da je u njegovim godinama još teže osvojiti grend slem, naravno, zbog Sinera i Alkaraza, ali i zato što je fizički izazovno. Mora biti potpuno spreman da igra sedam mečeva, potencijalno u pet setova. I još jedan razlog da se ne brinemo o Novaku. Prošle godine je stigao do polufinala četiri grend slema sa 38 godina", kaže Muratoglu i zaključuje:

"Posljednji turnir koji je igrao, da, bio je ATP 250, ali ga je osvojio. Mislim da jednostavno ne igra turnire koje je planirao da igra prije grend slema jer želi da bude spremniji za njega. Smatram to kao dobar znak."