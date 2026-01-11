logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mirno spavajte": Novak Đoković "prevario" sve, ali ne i poznatog trenera

"Mirno spavajte": Novak Đoković "prevario" sve, ali ne i poznatog trenera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski teniser Novak Đoković stiže na Australijan open bez ijednog takmičarskog meča.

Novak Đoković Izvor: Victor Velter/Shutterstock

Francuski teniski stručnjak Patrik Muratoglu nije zabrinut za Novaka Đokovića nakon što se povukao sa turnira u Adelejdu. Srpski as će početi sezonu na Australijan openu prvi put od 2018. godine, a mnogu smatraju da se neće proslaviti na mjestu gdje je 10 puta podigao pehar.

Ipak, Muratoglu kaže da je Novak to uradio jer mu je osvajanje Melburna apsolutni prioritet i da ga ne treba otpisivati, što zbog činjenice što je prošle sezone stigao do sva četiri polufinala, što zbog toga što perfektno planira svaki korak.

"Ne brinite za Novaka. Biće spreman za Australijan open. Razumijem ljude koji brinu o Novakovoj budućnosti, s obzirom na to da se upravo povukao iz Adelejda, ali mislim da ne bi trebalo", kaže Muratoglu i nastavlja:

"Vjerovatno su ovo posljednje dvije godine Novakovog igranja na turu. Još uvijek je prilično visoko rangiran, tako da će imati vremena na Australijan openu da podigne svoj nivo."

Šta je razlog njegovog povlačenja pokušao je da pretpostavi jedan od najcjenjenijih stručnjaka. "On je vjerovatno najozbiljniji igrač svih vremena, onaj koji uvijek želi da bude najbolje pripremljen, uvijek."

Australijan open nije nemoguća misija

Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia

Svjestan je da će na Australijan openu imati jako težak zadatak protiv Sinera i Alkaraza, ali vidi dobru naznaku u njegovom kraju sezone 2025.

"Morate zapamtiti da je to turnir u pet setova i da je u njegovim godinama još teže osvojiti grend slem, naravno, zbog Sinera i Alkaraza, ali i zato što je fizički izazovno. Mora biti potpuno spreman da igra sedam mečeva, potencijalno u pet setova. I još jedan razlog da se ne brinemo o Novaku. Prošle godine je stigao do polufinala četiri grend slema sa 38 godina", kaže Muratoglu i zaključuje:

"Posljednji turnir koji je igrao, da, bio je ATP 250, ali ga je osvojio. Mislim da jednostavno ne igra turnire koje je planirao da igra prije grend slema jer želi da bude spremniji za njega. Smatram to kao dobar znak."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Patrik Muratoglu Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC