Nevjerovatan rekord pred Đokovićem u 2026. godini: Probija granicu od 200 miliona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Srpski teniser Novak Đoković mogao bi da podeblja svoju zaradu na turnirima i osvoji istorijsku sumu.

Novak Đoković zarada na turnirima 200 miliona dolara Izvor: Fabio Ferrari/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković svakom novom godinom na ATP turu nastavlja da pomjera granice. U 2026. ga čekaju mnogi rekordi, a sada bi mogao da dostigne nevjerovatnu sumu od 200 miliona dolara zarađenih na turnirima, što bi bio apsolutni rekord. Za to će mu biti potrebno da osvoji nekoliko turnira jer mu fali još devet miliona dolara.

Srpski as je do sada zaradio 191 milion, a ovu prekretnicu će mu biti potreban kontinuitet ili da se popne na tron na nekom od najvećih turnira ili Mastersa.

Koliko je Đoković zaradio na turnirima?

Posljednju titulu osvojio je u Atini krajem prošle godine i ukupno je od nagrada na turnirima zaradio 191.117.423 dolara. U karijeri je osvojio 101 titulu, od čega 24 grend slema i 40 masters titula. Njegova ukupna zarada uključujući sponzore se procjenjuje na 600 miliona dolara, a samo u 2025. godini, zaradio je pet miliona dolara od turnira.

Ukoliko uspije da osvoji jedan grend slem i još neke manje turnire, nema sumnje da će premašiti ovu istorijsku sumu. Takođe, Novak drži rekord po najvećoj zaradi u jednoj sezoni (2015) kada je inkasirao 21,5 miliona dolara.

