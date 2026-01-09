logo
Novak Đoković se povukao i šokirao sve: Ovo mu se nije desilo od 2018.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski teniser Novak Đoković ide po 11. titulu na Australijan Openu bez takmičarskog meča u novoj sezoni.

Djokovic ce igrati bez pripremnog turnira prvi put od 2018 Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković povukao sa turnira u Adelejdu, pa će na Australijan Open stići bez ijednog takmičarskog meča još od 8. novembra kada je pobijedio Lorenca Musetija u finalu u Atini.

Srpski as će pokušati da osvoji rekordnu 11. titulu u Melburnu, međutim, ovaj njegov potez je zabrinuo teniski javnost. Đoković će po prvi put od 2018. godine početi sezonu na prvom grend slemu bez učešća na pripremnom turniru.

Šta se tada desilo?

Đoković je te sezone stigao u Melburn nakon šest mjeseci pauze zvog povrede lakta koja ga je zadesila na Vimbldonu. U prvom kolu je pobijedio 63. tenisera svijeta Donalda Janga u tri seta u prvom kolu, potom Gaela Monfisa (39.)  u četiri seta u drugom kolu i 22. tenisera svijeta Alberta Ramos-Vinolasa u tri seta u trećem kolu.

Srbin je potom doživio šokantni poraz u osmini finala od 6:7(4), 5-7, 6:7(3) od 58. tenisera svijeta, Čung Hjeona. Nakon tog neuspjeha, Đoković je operisao desni lakat i nije se vratio na Tur sve do Indijan Velsa u martu.

Kakva je statistika?

Počevši od 2008. godine, kada je Đoković osvojio svoju prvu titulu na Australijan Openu, igrao je u Melburnu 17 puta, dok je propustio jedino 2022. godine.

Tokom ovog perioda, Đoković je 10 puta igrao na turniru prije Australijan Opena i sedam puta je započeo sezonu na grend slem turnirima. Đoković je šest puta osvojio Australijan open nakon što je igrao pripremni turnir, a četiri kada je započeo godinu direktno na prvom grend slemu.

(MONDO)

