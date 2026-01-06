Viktor Troicki objasnio Novak Đoković ne igra za Srbiju

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki otkrio zato Novak Đoković neće igrati za nacionalni tim protiv Čilea.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otkazao je učešće na turniru u Adelejdu kako bi se u potpunosti fokusirao na Australijan open, pošto mu je u ovom dijelu karijere priroitet igranje na grend slem turnirima. Znamo da Novak obožava da igra i za reprezentaciju Srbiju, ali na početku 2026. godine neće moći da pomogne nacionalnom timu protiv Čilea.

Selektor Viktor Troicki nije uvrstio Novaka Đokovića na spisak za meč u Dejvis kupu, a sada je otkrio i razlog za takvu odluku. Po riječima nekadašnjeg tenisera, od Novaka se očekuje uspjeh u Melburnu, a nakon toga bi bilo teško očekivati da odmah promijeni kontinent i podlogu kako bi igrao protiv Čileanaca.

"Što se tiče našeg najboljeg igrača Novaka Đokovića, za njega je ovo izuzetno nezgodan termin. Svi očekujemo da će proći dobro i da će daleko dogurati na Australijan openu", objasnio je selektor Viktor Troicki za "Sport Klub" i dodao: "Nije bilo realno da očekujemo da poslije napornog gren slema, odmah iz Melburna leti za Čile, da mijenja podlogu i da bude uz nas ovoga puta".

Pored Novaka Đokovića, na prvom okupljanju reprezentacije u 2026. godini neće biti ni Miomir Kecmanović i Laslo Đere. Oni imaju druge probleme - brane veliki broj bodova i moraju da misle na plasman na ATP listi, pa zbog toga nemaju luksuz da putuju na drugi kraj svijeta i tamo igraju za reprezentaciju.

Za sada su na spisku putnika za Čile sljedeći igrači: Hamad Međedović (81. na ATP listi), Dušan Lajović (121), debitant Ognjen Milić (469) i dubl specijalisti braća Sabanov, Matej (175) i Ivan (200). Meč protiv Čilea igra se u Santijagu, na šljaci, ubrzo nakon završetka Australijan opena.

