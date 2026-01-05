PTPA se oglasila nakon odlaska Novaka Đokovića: "Klevete, laži, diskreditacija"

Bura u svijetu tenisa, Novak Đoković digao ruke od teniske politike.

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odlučio je da napusti Asocijaciju profesionalnih teniskih igrača (PTPA) koju je osnovao zajedno sa Kanađaninom Vasekom Pospišilom. Srbin je u objašnjenju istakao da vrijednosti ove organizacije više nisu u skladu sa njegovim i da želi da zaštiti svoj imidž na kraju karijere i posveti se porodici. Šta kažu iz PTPA?

Na zvaničnom nalogu organizacije je osvanulo saopštenje u kome se ne spominje Novak Đoković i njegova odluka da izađe iz čitave priče. U pitanju je protokolarno pismo u kome se navodi da su njihovi članovi diskreditovani, zastrašivani i da su povodom toga preduzeti konkretni koraci.

"Igrači su osnovali PTPA kako bi obezbijedili jači i transparentniji glas u profesionalnom tenisu. PTPA upravljaju igrači i funkcioniše uz otvorenu komunikaciju, zajedničke odluke i redovno angažovanje. Uvijek pozdravljamo priliku da se pozabavimo problemima sa bilo kojim igračem i ostajemo dostupni da to učinimo", navodi se i dodaje:

"Kao dio svoje misije, PTPA je pokrenula parnicu protiv turneja i grend slem turnira kako bi unaprijedila reforme vezane za upravljanje, transparentnost i prava igrača. Kao rezultat toga, bili smo mete koordinisane kampanje klevete i zastrašivanja svjedoka kroz širenje netačnih i obmanjujućih narativa koji imaju za cilj da diskredituju PTPA, njeno osoblje i njen rad. Savezni sud je već presudio da je ova vrsta uznemiravanja neprikladna i naredio da se ona prekine."

A statement from the PTPA.pic.twitter.com/WIlRInXDur — Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers)January 5, 2026

"Tijesno sarađujemo sa pravnim savjetnicima, organima reda i igračima kako bismo procijenili sve dostupne opcije za rješavanje problema širenja dezinformacija. Ovi napadi trećih lica koja nisu igrači neće nas odvratiti od naše misije da težimo smislenim reformama za sve igrače", zaključuje se u saoštenju.

Šta je tačno rekao Đoković?

PTPA se oglasila nakon odlaska Novaka Đokovića: "Klevete, laži, diskreditacija"

"Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da se u potpunosti povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA). Ova odluka donijeta je usljed dugotrajnih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i moj imidž predstavljani".

"Ponosan sam na viziju koju smo Vasek i ja dijelili kada smo osnivali PTPA, sa ciljem da igračima obezbijedimo snažniji, nezavisan glas, ali je postalo jasno da moje vrijednosti i pristup više nisu usklađeni sa trenutnim pravcem u kojem se organizacija kreće".

