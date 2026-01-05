Evo zašto je Novak Đoković napustio udruženje koje je osnovao

Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da izađe iz teniske organizacije koju je sam osnovao.

Izvor: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Bilo je jasno da nešto ne štima na relaciji Novak Đoković - PTPA, pošto se srpski as već mjesecima nije oglašavao oko aktivnosti organizacije koju je osnovao sa velikim prijateljem Vasekom Pospišilom. Kako je najbolji teniser u istoriji naveo, zabrinut je za svoj imidž i nije zadovoljan upravljanjem i transparentnošću zajednice koja je prvobitno osnovana da se čuje glas tenisera i unaprijedi položaj onih koji se ne nalaze u samom vrhu, već jedva zarađuju za život.

Ipak, u posljednje vrijeme je bilo dosta kritika na rad PTPA, a Novakovo ime je uvijek isticano u prvi plan.

Kada je došlo do raskola?

PTPA je u martu prošle godine podnijela tužbu protiv ATP-a i WTA, Međunarodne teniske federacije (ITF) i Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA).

"Tenis je slomljen. Iza glamura koji se promoviše, igrači su zarobljeni u nefer sistemu koji iskorišćava njihov talenat, koji smanjuje njihove zarade i koji ugrožava njihovo zdravlje i bezbjednost. Iscrpili smo sve opcije da probamo dijalogom da dođemo do promjena, nisu nam ostavili drugi izbor sem ovoga.

Popravljanje sistematskih problema ne mora da se radi tako što ćemo na bilo koji način ometati tenis, stvar je u tome da ga spasimo za generacije igrača i navijača koji dolaze", rekao je Ahmad Nasar, izvršni direktor PTPA.

Tužba je podnijeta u "ime svih igrača i igračica", ali potpis Novaka Đokovića je izostao. U ovom dokumentu je kritikovan monopol koji ima ATP, raspored takmičenja, sistem rangiranja i "kontrola koju ATP i WTA imaju nad ličnim pravima igrača".

Đoković nije potpisao tužbu

Ovaj potez je bio najava da se Novak ne slaže u potpunosti sa revolucijom koju je pokrenula PTPA. "Ima i tačaka sa kojima se ne slažem. Ima i terminologije sa kojom se ne slažem. To sam morao da prihvatim jer su drugi izglasali. Koliko sam razumio, sada je komunikacija između advokatskog, tj pravnog tima PTPA i pravnih timova ostalih organizacija koje su adresirane u tom dokumentu.Vidjećemo šta će biti, vjerovatno će se razvući na duže vrijeme, reakcije koje sam vidio u posljednja dva dana nisu pozitivne, pogotovo tih vodećih organizacija u svijetu tenisa. Ja se nadam da će drugi igrači osjetiti važnost njihove participacije u razgovaranju i adresiranju svih ovih tema koji su relevantne za njih i sve ostale igrače", rekao je Đoković.

Novaku Đokoviću je očigledno već neko vrijeme dosta svega, želi da privede karijeru kraju i posveti se porodici.

"Uopšteno gledano, osjećam se kao da ne moram da potpisujem pismo jer želim da se drugi igrači angažuju“, rekao je on i dodao: "Bio sam veoma aktivan, mislim u teniskoj politici, da tako kažem. Mislim da sam pri kraju karijere, a mnogi igrači se oslanjaju na mene da govorim i pričam o ovim pitanjima. Nemam ništa protiv, ali bih volio da vidim da sadašnji lideri turneje i buduće generacije koje će voditi ovaj sport u narednim decenijama iskoče i shvate da su ova pitanja važna za njih. I ne samo za njih, za druge igrače koje predstavljaju. Čak i ako niste u vijeću ili PTPA, i dalje ste - kao vrhunski igrač - cijenjeni i slavljeni od toliko stotina ili hiljada profesionalnih tenisera širom svijeta", rekao je dodao:

Ja lično osjećam da postoji i odgovornost koja dolazi sa tim, taj teret morate da nosite sa sobom. Skoro 20 godina koliko sam na turu, vidio sam neke promjene, ali postoje neke fundamentalne promjene koje tek treba da se dogode. Zaista se nadam da će se sva upravljačka tela okupiti - uključujući PTPA - i riješiti ova pitanja",

Đoković na udaru

Novak Đoković

Izvor: James Gasperotti / Zuma Press / Profimedia

Novinar Ben Rotenberg je poslije bure koju je podigla tužba u svijetu tenisa razgovarao sa nekoliko teniserki iz vrha i došao do zaključka da ovaj potez nije pretjerano popularan i rijetki su oni koji žele da se upuštaju u ovaj teniski rat.

"Pitao sam nekoliko igračica tokom medijskih obaveza uoči turnira u Čarlstonu da li su imale kontakt sa PTPA o tome šta rade, a Anisimova, Benčić, Kiz, Pegula i Dženg su rekle - ne. Nula od pet. Preliminarni rezultati ankete ovdje i u Majamiju nisu bili baš obećavajući", rekao je Ben Rotenberg.

Nekadašnji ruski teniser Jevgenij Kafeljnikov direktno je kritikovao organizaciju koja se krije iza najboljeg tenisera svih vremena.

"Oni pokušavaju da naprave račun bez krčmara. Svako hoće da vuče na svoju stranu. Sva pitanja su oko novca, ama baš ni oko čega drugog", rekao je slavni Rus.

Britanac Džej Klark se povukao iz tužbe i jasno stavio do znanja da nešto u PTPA ne štima. "Moj glas je bio tu da bi se pričalo o stvarima kao što su loptice. Nikada mi nije bilo prijatno da budem lice svega toga. Mislim da oni rade dobru stvar i da je to bitno, mislim da im treba odati priznanje, ali nisam htio da budem dio toga. Da li sam tačno znao šta potpisujem? Ne, nisam da budem iskren. Da li me je neki dio tužbe iznenadio? Da, da, da veoma me je iznenadio da budem iskren", rekao je Btitanac i dodao:

Mislim da nas je sve iznenadilo, mi smo samo teniseri. Nismo advokati, tako da to nije nešto što bih radio. Kontaktirao sam Vimbldon samo da im objasnim svoju poziciju, da im objasnim koja je moja uloga u tome. Obožavam da igram ovdje, igrao sam dosta puta i bilo mi je potrebno da kažem šta je moj stav", rekao je Klark.

Nekadašnji grend slem šampion Endi Rodik direktno je prozvao Novaka Đokovića i organizaciju koju je osnovao. "Ne možete da stvorite sindikat, da kažete da predstavljate sve, ali to nije način na koji funkcioniše, tako nije ni sa PTPA. Neka kaže na koji tačno monopol misli", rekao je Rodik.

Šta je Đoković naveo kao razloge ostavke?

"Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da se u potpunosti povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA). Ova odluka donijeta je usljed dugotrajnih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i moj imidž predstavljani".

"Ponosan sam na viziju koju smo Vasek i ja dijelili kada smo osnivali PTPA, sa ciljem da igračima obezbijedimo snažniji, nezavisan glas, ali je postalo jasno da moje vrijednosti i pristup više nisu usklađeni sa trenutnim pravcem u kojem se organizacija kreće".

"Nastaviću da se fokusiram na tenis, svoju porodicu i doprinos sportu na načine koji odražavaju moje principe i integritet. Želim igračima i svima koji su uključeni mnogo uspjeha u daljem radu, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno", objavio je Novak Đoković.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 Novak Đoković čestita Božić Izvor: Instagram/djokernole Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)