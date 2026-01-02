logo
"Ne vjerujem u ono što priča o Sineru i Alkarazu": Bivši rival Novaka Đokovića se ne da prevariti

"Ne vjerujem u ono što priča o Sineru i Alkarazu": Bivši rival Novaka Đokovića se ne da prevariti

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Žo-Vilfred Conga poručuje da ne otpisujemo Novaka Đokovića u 2026. godini.

Žo-Vilfred Conga poručuje da ne otpisujemo Novaka Đokovića Izvor: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Nekadašnji rival Novaka Đokovića Žo-Vilfrid Conga smatra da bi najbolji teniser u istoriji mogao da iznenadi Karlosa Alkaraza i Janika Sinera u 2026. godini. Francuz čak to ne bi nazvao iznenađenjem jer tvrdi da Srbin i dalje može da se takmiči sa novom generacijom. Australijan Open biće prava prilika da vidimo koliko Novak može da najvećim turnirima gdje se igra na tri dobijena seta.

Iako je Đoković već prepustio ulog favorita Špancu i Italijanu, Conga ne želi da ga prerano otpisuje.

"Kada čujete Đokovića kako priča o Karlosu i Janiku, uzdiže ih na drugi nivo, može da se stekne utisak da je već odustao. Ja mislim da je i dalje spreman. On nastavlja da igra veoma dobar tenis. I ako postoji i malo prostora da ugrozi rivala, on će ga iskoristiti. To se vidi svaki put kada izađe na teren, pomera granice još više. Biće fascinantno pratiti ga ove godine", kaže Francuz koji je Đokovićem odigrao 23 međusobnih duela.

Žo Vilfrid Conga
Izvor: Romain Doucelin / Sipa Press / Profimedia

Šta je Đokovićev cilj do kraja karijere?

Đoković i dalje biljleži impresivne rezultate iako je duboko zagazio u 39. godinu, završio je godinu kao četvrti na svijetu, čak mu fokus u 2025. nije ni bio na tenisu. Propustio je dosta turnira, bio viđen na mnogim velikim događajima, a biće zanimljivo vidjeti njegov raspored za narednu sezonu.

"Olimpijske igre u Los Anđelesu su zvijezda vodilja. Nema ograničenja. Volim da se takmičim. Sve dok se osjećam dobro, dok se moje telo drži i igram na visokom nivou - zašto da ne? I dalje doprinosim tenisu. Velike promjene dolaze i želim da budem dio njih. Dugovječnost nije samo stvar sporta. Radi se o tome kako upravljate svojim tijelom, umom, energijom i vremenom. Pritisak je privilegija. Oduvijek sam želio da budem na svjetskoj sceni i zahvalan sam što sam još uvijek ovdje", rekao je na Svjetskom sportskom samitu u Dubaiju.

Tagovi

Novak Đoković Tenis Žo Vilfrid Conga

