© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Hit čestitka Novaka Đokovića: Počeo na plaži, završio u kuglani, najbolje je ostavio za kraj

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Najbolji srpski sportista ikada bio je kreativan u novogodišnjoj čestitki.

Novogodišnja čestitka Novaka Đokovića Izvor: djokernole/Instagram

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poželio je svima srećnu 2026. godinu. Kao i uvijek, Nole je bio kreativan u kratkom obraćanju, pošto je uputio čestitku na nekoliko jezika. Za kraj je ostavio poruku na srpskom jeziku.

Novak je trenutno u Dubaiju gdje se priprema za novu sezonu, pa je u skladu sa prijatnom temperaturom čestitku započeo na plaži, a završio u kuglani.

"Gdje god da ste, želim vam epsku 2026. godinu", rekao je Nole koji govori preko 10 jezika.

 Šta Đokovića čeka u 2026. godini?

Srpski as novu sezonu počinje 12. januara u Adelejdu što će mu biti generalna proba pred Australijan Open. Vjerovatno je njegova najveća želja za 2026. godinu da podigne makar još jedan grend slem pehar i prvu šansu imaće na mjestu najvećeg uspjeha. Potom će donijeti odluku da li će ove zime obući nacionalni dres u Dejvis kupu.

