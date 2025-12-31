"Đoković je svjetlosnu godinu ispred svih": Marko hvali Novaka, dok o Sineru ima zabranu da priča

Marko Paniki ima samo riječi hvale na račun Novaka Đokovića, a za to vrijeme ima i zabranu da priča mnogo o Janiku Sineru

Izvor: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marko Paniki je sa Novakom Đokovićem napravio najveći uspeh u karijeri i tako se "probio". Odmah posle odlaska iz tima srpskog igrača je otišao kod Janika Sinera što su mnogi smatrali izdajom. Dobio je otkaz i kod Italijana, a sada je opet o hvalospjevima pričao o Srbinu.

"Novak je svjetlosnu godinu ispred svih kada je u pitanju kontrola emocija. Odlično smo 'kliknuli' i ostvarili sjajnu povezanost. Nisam vidio nikoga da je toliko radoznao kao Novak, htio je sve da zna. Objasnite mu nešto i onda to on procesuira na svoj način, zajedno smo obojica mnogo napredovali. Ima oopsesiju sa disciplinom i pažnjom na svaki detalj, uvijek želi nešto više. Pamtim dobro neke naše razgovore, bili su iscrpljujući i zabavni u isto vrijeme", objasnio je Paniki za italijansku "Republiku".

Upitan je da napravi poređenje između Đokovića i Janika Sinera sa kojim je radio odmah poslije prekida saradnje sa srpskim asom.

"I Novak i Janik su fizički sjajno građeni za tenis. Dobar teniser mora da bude dobar kao desetobojac u atletici, da ima tu zlatnu sredinu. Impresionirao me recimo Fabio Fonjini koji sve stiže, ne 'naseda' na drop-šotove, baš kao i Holger Rune"

Kako mu je Janik zabranio da priča?

Izvor: Instagram/reket.iranje

Zanimalo je, što je i logično, italijanski medij da priča nešto više o Sineru, ali to nije bilo moguće.

"Imam neke klauzule u ugovoru sa Sinerom i ne mogu mnogo da pričam o tome. Mogu da kažem da su tri mjeseca tokom kojih je bio suspendovan, bila jedan od najboljih perioda mog života. Radili smo veoma naporno, bilo je zabavno i uspješno", zaključio je Paniki koji sada radi sa Holgerom Runeom koji se trenutno oporavlja od povrede Ahilove tetive.