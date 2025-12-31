Raspored Novaka Đokovića u 2026: Grend slemovi su prioritet, a čeka ga najteža odluka u karijeri

Srpski teniser Novak Đoković počinje sezonu u Adelejdu, grend slemovi su i dalje u fokusu, dok postoji nekoliko nepoznanica.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković u 2025. godini odigrao je 13 turnira, koji je njegov plan u 2026? Očekuje se da i naredne sezone prioritet budu grend slemovi gdje je stigao do sva četiri polufinala, a što se tiče ostalih turnira, ima prostora za promjene.

Iako mu mnogi predviđaju kraj karijere, brojke govore potpuno suprotno, pa se nadamo da će ovo biti sezona u kojoj će oboriti i apsolutni rekord po broju slemova.

Sa 38 godina osvojio je dva turnira, završio godinu kao četvrti na svijetu, dok je na skoro svakom turniru na kome je igrao bio konkurentan. Od 39 odigranih mečeva izgubio je 11, što je prilično impresivan skor. Kako bi mogao da izgleda Đokovićev raspored u 2026. godini?

Adelejd (12-17. januara)

Srpski as je za razliku od prošle godine odlučio da sezonu započne u Adelejdu umjesto u Brizbejnu, i to će mu biti generalna proba pred Australijan Open gdje će pokušati da podeblja rekord i osvoji 11. titulu. Đoković je u Adelejdu igrao dva puta i to 2007. i 2023. godine i oba puta je uzeo trofej.

Australijan Open (12. januar - 1. februar)

Nedjelju dana kasnije Đoković se vraća na mjesto najvećeg uspjeha gdje je nedodirljiv sa 10 pehara, ali je posljednju titulu osvojio 2023. godine. To je bila jedna od najboljih sezona u njegovoj karijeri kada je slavio tri grend slema i na kraju sezone nagrađen laureatom najboljeg sportiste na svijetu.

Ovo će vjerovatno biti jedna od posljednjih prilika da osvoji 25. veliku titulu u karijeri što nikome u istoriji tenisa nije pošlo za rukom. Izbjeći će do polufinala Karlosa Alkaraza i Janika Sinera koji su kombinovano osvojili posljednjih osam grend slemova, što može biti jako važan faktor na startu sezone.

Dejvis kup (6 - 8. februara)

U zavisnosti od forme i razvoja situacije u Melburnu, Đoković će donijeti odluku da li će igrati za Dejvis Kup reprezentaciju Srbije početkom februara. Srpski igrači imaće nimalo lak zadatak protiv Čilea, a selektor Viktor Troicki je rekao da će konačna odluka biti donijeta poslije Australijan Opena.

Turnir u Dohi (16 - 22. februar)

Đoković je prošle sezone igrao na ovom turnire serije 500, ali je poražen u prvom kolu od Matea Beretinija, pa ukoliko odluči da Dohu uvrsti u svoj kalendar, imaće šansu da osvoji značajan broj bodova. Pretpostavlja se da će Srbin igrati na ovom događaju zbog partnerstva sa globalno poznatom kompanijom Katar Ervejz. Đoković je u Dohi slavio dva puta u karijeri i utisak je da voli da igra na ovim prostorima.

Indijan Vels (4 - 15. Mart)

Đoković bi američku turneju mogao da započne upravo u Indijan Velsu gdje je igrao i prethodne dvije godine. Na ovom prestižnom turniru osvojio je čak pet titula, a posljednju 2016. godine.

Majami (15 - 29. mart)

Jedan od najboljih turnira koje je odigrao minule sezone bio je upravo u Majamiju kada je u finalu poražen od Jakuba Menšika. Srpski as vratio u Majami poslije šest godina, igrao sjajan tenis, ali je na kraju ostao bez 100. titule. Ne bi bilo čudo da Novak propusti ovaj turnir koji je “zaobilazio” godinama i uzme duže pauzu prije početka sezone na šljaci.

Monte Karlo (5 - 12. april)

Monte Karlo je mjesto gdje je Đoković našao svoj dom tokom karijere i skoro da ne propušta ovaj turnir. Međutim, nije imao previse uspjeha, pošto je osvojio “samo” dvije titule, ali s obzirom na to što je u pitanju sam početak sezone na šljaci, u tome se može naći razlog ovih rezultata. Prvi put je zaigrao u Monte Karlu 2006. godine i od tada je redovan učesnik.

Madrid umjesto Rima (22. april - 3. maj)

Đoković je u 2025. igrao u Madridu, dok je prethodne dvije godine učestovao u Rimu. Očekuje se i da ove sezone zaigra na jednom od dva prestižna turnira. Đoković mora biti mnogo obazriviji sa planiranjem rasporeda, pa vjerovatno možemo očekivati sličan ili manji broj nastupa.

Ženeva (17 - 23. maj)

Đoković je u Ženevi osvojio jubilarnu 100. titulu, a u posljednje dvije sezone je dobio vajld-kard. Vidjećemo da li će Đoković rizikovati i igrati na dva jaka turnira Madridu i Rimu, ili će se ponovo vratiti u Švajcarsku sedam dana pred najveći događaj na šljaci, Rolan Garos.

Rolan Garos (24. maj - 7. jun)

Đoković je stigao do polufinala na pariskoj šljaci gdje ga je zaustavio Janik Siner. Stigao je do jubilarne 100. pobjede na Rolan Garosu, postao je čovjek sa naviše četvrtfinala na grend slemovima i postao drugi nastariji polufinalista. Srbin je osvajao titule u Parizu 2015, 2021. i 2023. godine.

Vimbldon (29. jun - 12. jul)

Đoković je vjerovatno najkompletniji igrač na svim podlogama, a neki od teniskih analitičara smatraju da će najveću šansu za rekordni slem imati upravo na Vimbldonu gdje je osvojio sedam titula i fali mu jedan da izjednači rekord Rodžera Federera.

US Open (31. avgust - 13. septembar)

Đoković je posljednju veliku titulu osvojio upravo u Njujorku 2023, a ukupno ih ima četiri. U prošlogodišnjem polufinalu zaustavio ga je Karlos Alkaraz. Upravo je poslije ovog meča dao optimističnu poruku.

"Još želim da igram grend slemove, cijelu sezonu grend slemova sljedeće godine. Vidjećemo da li će se to desiti ili ne. Ali grend slemovi su grend slemovi - oni su jednostavno drugačiji od bilo kog drugog turnira. Oni su stubovi našeg sporta, najvažniji turniri koje imamo."

Šangaj Masters (7 - 18. oktobar)

Novi omiljeni turnir Novaka Đokovića je Masters u Šangaju, pošto je praktično obećao navijačima da će se vratiti i sljedeće godine. Zaustavljen je u polufinalu od Valentina Vašeroa koji je potom podigao pehar, ali na putu do trona osim rivala omeli su ga nepovoljni uslovi i nekoliko manjih povreda sa kojima je kuburio. On je najtrofejniji u Šangaju sa četiri titule, a razlog za njegov povratak je jaka baza navijača koju ima u Kini.

Atina (novembar)

Novak Đoković je osvojio 101. titilu na turniru koji je njegova porodica preselila iz Beograda u prestonicu Grčke i uprkos izuzetno teškoj konkurenciji uspio je da podigne trofej. Ukoliko se ovaj turnir i naredne sezone bude igrao u Atini očekuje se da Đoković ponovo uzme učešće jer neko vrijeme već živi u ovom gradu sa porodicom.

Gdje bi još Đoković mogao da igra?

Srbin je napravio veliku pauzu između Vimbldona i US Opena i realno bi bilo da naredne godine igra na Sinsinati Mastersu. Propustio je i Masters u Parizu gdje je imao dosta uspjeha u karijeri, kao i Završni turnir na koji se plasirao rekordni 16. put.

Naravno, u zavisnosti od toga kako se sezona bude odvijala, srpski navijači očekuju da Novak zaigra na Završnom turniru Dejvis kupa koji se igra od 18. do 23. novembra.

Rekordi koje može da obori u 2026. godini

Ukoliko Novak Đoković bude osvojio makar dvije titule kao protekle sezone izjednačiće se sa Rodžerom Federerom koji je drugi najtrofejniji u istoriji (103) poslije Džimija Konorsa koji je trenutno nedodirljiv sa 109 titula. Srbin bi mogao da izjednači rekord Margaret Kort na Australijan Openu (11 titula), što bi ujedno bila 25. Takođe, ukoliko uspije da osvoji bilo koji slem, postaće najstariji u istoriji koji je to uspio.

Srpski as će u Melburnu upisati svoj 81. nastup na grend slem turnirima i time će izjednačiti rekord svih vremena sa Rodžerom Federerom i Felisijanom Lopezom.

