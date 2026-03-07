"Sada se svega sjećam": Oglasio se Mateuš i smirio navijače Zvezde

Dobre vijesti o zdravstvenom stanju Mateuša Magaljaeša koji je imao potres mozga u Novom Pazaru.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Golman Crvene zvezde Mateuš Magaljaeš doživio je potres mozga na meču Kupa Srbije protiv Novog Pazara i zabrinuo je navijače, međutim već dan kasnije pojavio se na meču u "Beogradskoj areni". Kao i mnogo puta ove sezone, Mateuš je bio uz košarkaše Zvezde i bodrio ih je u Evroligi, s tim da crveno-bijeli nisu došli do pobjede (80:85).

"Hvala Bogu sve se završilo na najbolji mogući način i sada je sve u redu", rekao je Magaljaeš za TV Arena Sport i osvrnuo se na izjavu Dejana Stankovića da gubi pamćenje: "Sada se svega sećam. Sve je bolje i uskoro se vraćam da pomognem ekipi".

"Za sada moram da odmorim pet dana. Nakon toga ću se vratiti treninzima i utakmicama", naglasio je Mateuš.

Ono što je zanimljivo da je Mateuš na meč došao u dresu plejmejkera Jaga dos Santosa, dok je košarkaš iz Brazila nosio golmanov dres:

"Jago i ja smo potali veliki prijatelji od kako sam došao u Beograd. Drago mi je što se pojavio u mom dresu pred početak utakmice i mogu samo reći da uvijek i svugdje podržavamo jedan drugog", zaključio je miljenik navijača.

Izvor: Arena 1 premium/Printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Arena 1 premium/Printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Arena 1 premium/Printscreen Br. slika: 7 3 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 6 / 7 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 7 / 7

