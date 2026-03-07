Rudar Prijedor predao "fenjer" dobojskoj Slogi, Savo Milošević debitovao pobjedom na klupi Želje

Fudbaleri Rudar Prijedora osvojili su bod na "Koševu", dok je Željezničar na debiju novog trenera Save Miloševića slavio u Doboju u 24. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Rudar Prijedor je predao "fenjer" dobojskoj Slogi nakon 24. kola Premijer lige BiH.

Prijedorčani su tek poslije isključenja Luke Hujbera (dva žuta kartona) mogli ozbiljnije da se suprotstavi Sarajevu na "Koševu", gdje je "bordo" tim duboko u sudijskoj nadoknadi ispustio 12. pobjedu u sezoni.

SARAJEVO - RUDAR PRIJEDOR 2:2 (1:0)

Već na početku meča, poslije opravdano dosuđenog jedanaesterca u 10. minutu Adem Ljajić, kapiten "bordo" tima je doveo domaćina u vođstvo - 1:0.

Sedam minuta kasnije, Luka Hujber je skrivio penal i Prijedorčani su imali najbolju šansu za izjednačenje, ali je Andres Mohedano šutirao iznad prečke.

Do odlaska na odmor je bilo još uzbuđenja, tresle su su mreže i na jednoj i na drugoj strani, ali su golovi opravdano poništeni zbog faula, odnosno ofsajda.

Početkom drugog dijela, tačnije u 50. minutu Luka Hujber je zbog prekršaja dobio drugi žuti, odnosno crveni karton pa je tim Marija Cvitanovića skoro cijelo poluvrijeme igrao sa igračem manje. Žalili se domaći zbog odluke Antonija Bandića, pa je "požutio" i trener Sarajeva Mario Cvitanović.

Međutim, devet minuta kasnije, domaći fudbaleri su potpuno izigrali odbranu gostiju iz Prijedora, koji su napravili neuspješnu ofsajd zamku, pa je Karlos nesebično uposlio Luku Menala koji je pogodio mrežu Miše Dubljanića - 2:0.

Nisu međutim predali izabranici Perice Ognjenovića i 15-ak minuta prije kraja smanjili rezultat nakon akcije Stefana Marčetića za Danijela Romeru, koji je pogodio sarajevsku mrežu - 2:1.

U sudijskoj nadoknadi vremena Ivan Banić je u dva navrata odbranio stopostotne šanse Prijedorčana, a u petom minutu nadoknade sudija je gledao VAR zbog potencijalnog penala za goste zbog igranja rukom u kaznenom prostoru.

Antoni Bandić iz Gruda je pokazao na "bijelu tačku", a odgovornost je preuzeo Romera i poslao loptu u jednu, a golmana Banića u drugu stranu - 2:2.

Uslijedio je buran protest igrača i klupskog rukovodstva Sarajeva nakon meča, pa smo ostali uskraćeni i za izjave trenera za televiziju Arenu Sport. Čini se da će ove dvije odluke arbitra iz Gruda podići dosta prašine.

Sarajevo: Banić, Gojković, Mujkić, Ivanišević, Menalo, Krdžalić, Hujber, Cimirot, Kuprešak, Ljajić, Kardoso. Trener: Mario Cvitanović

Rudar Prijedor: Dubljanić, Danese, Romera, Garsija, Ramić, Ricmajer, Puentes, Molina, Ronkal, Grbić, Mrđa. Trener: Perica Ognjenović

Izvor: Promo/FK Željezničar

Savo Milošević debitovao je pobjedom na klupi sarajevskog Željezničara!

SLOGA - ŽELJEZNIČAR 0:3 (0:1)

Na dobojskim "Lukama", gosti iz Sarajeva su do vrijedna tri boda za prekid crne serije stigli u finišu prvog poluvremena kada je Brazilac Vini Pejšoto pogodio mrežu Sloge.

Armin Hodžić je uposlio Brazilca, koji je tukao sa 20-ak metara, a lopta je na putu prema golu pogodila nekog od igrača Sloge, promijenila smjer i odsjela iza leđa Filipa Erića - 0:1.

Željo je pobjedu "ovjerio" u 90. minutu nakon jedanaesterca, koji je u pogodak pretvorio Enes Alić - 0:2.

Tačku na "i" za prekid loše serije sarajevskog tima, koja je trajala 4.5 mjeseca bez trijumfa, stavio je Hamza Jaganjac u trećem minutu sudijske nadoknade - 0:3.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sloga: Erić, Perković, Batar, Milanović (C), Žerjal, Omić, Hasanović, Predragović, Mandić, Jović i Vidić. Trener: Nedim Jusufbegović

Željezničar: Muftić, Galchev, Bičakčić, Nastić, Alić, Hodžić, Pejić, Dragović, Peišoto, Odinaka i Krpić. Trener: Savo Milošević







