Savo Milošević debituje na klupi Želje u Doboju: Sloga dobro „namještena“, ali nadam se drugačijem ishodu od Kupa BiH

Željezničar u okviru 24. kola Premijer lige BiH gostuje Slogi u Doboju gdje će debitovati novi šef struke sarajevske ekipe Savo Milošević.

Izvor: y.symi/Instasgram/Printscreen

Utakmicu na dobojskim „Lukama“, s koje je stigla poruka od pomoćnog trenera Anđelka Tadića da Sloga mora početi da skuplja bodove, najavio je nekadašnji trener Partizana i selekcije BiH.

„Ekipa je dobro radila, zadovoljan sam. Probali smo da što veći broj stvari prođemo na dva, tri glavna treninga, a opet da to ne bude previše informacija, jer i to nije baš najbolje. Dobro su radili momci, psihološko stanje je tako kako je i donekle, mislim da smo uspjeli da ih podignemo malo. Ali, naravno, najbitnije bi bilo da jedan dobar rezultat ostvarimo, jer nam je to najbolji lijek za ovakvo mentalno stanje ekipe. Eto, čekamo sutra tu utakmicu koja je prva. Ne očekujem neke spektakularne stvari, ali ono što očekujem je maksimalnu taktičku disciplinu i koncentraciju“, prenio je klupski sajt Miloševićevu izjavu.

Prema njegovim riječima, voljni moment kod momaka je dobar, na osnovu treninga treba to da prenesu na utakmicu sutra i da vide koliko je to dovoljno.

„Analizirali smo Slogu. Mislim, to je prva ekipa koju sam gledao prije nekoliko dana, prva utakmica Kupa ovdje na Grbavici. Jedna ekipa izuzetno fizička i jaka, znaju šta rade u svim dijelovima igre, dosta dobro namještena od mog kolege, Nedima (Jusufbegovića), i sigurno neće biti lako. To smo vidjeli na toj prvoj utakmici ovdje na Grbavici. Čekaju nas takve dvije utakmice, imamo dvije utakmice sa njima u tri dana, dakle, vrlo slične utakmice će biti kao ta ovdje“.

Milošević je istakao da bi volio drugačiji rezultat nego onaj sa „Grbavice“, gdje je Sloga slavila pogotkom Tonija Jovića u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Kupa BiH.

„Nadam se sa drugačijim ishodom na kraju. Ne volim da izdvajam individualce, imaju i dosta iskusnih igrača koji znaju da igraju ovakve utakmice, što predstavlja dodatni problem. Ali, eto, u toj utakmici detalji su odlučili na kraju, pa se nadamo da možemo te detalje popraviti i da vidimo da li je to dovoljno za drugačije ishode. Svi su zdravi, to je jedna dobra vijest, na ove koje računamo niko nije imao neki veći problem, tako da svi su prošli trenažni proces ove nedjelje, tako da sa te strane nememamo problema“.

Utakmica između Sloge i Želje igra se u subotu od 15:00 sati.



(MONDO)