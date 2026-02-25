Novinar provocirao trenera Sloge: "Zašto vam treba pobjeda u Kupu koji nećete osvojiti"?

Trener Sloge poslije pobjede nad Željezničarom dobio skandalozno pitanje na konferenciji za novinare.

Izvor: YouTube/Screenshot

Fudbaleri Sloge u srijedu su napravili veliki korak ka polufinalu Kupa BIH pobjedom protiv Željezničara 1:0 u prvom meču četvrtfinala odigranom na Grbavici.

Toni Jović pogotkom u 94. minutu kaznio je kardinalnu grešku Ermina Bičakčića i tako produžio agoniju Željezničara koja traje praktično četiri mjeseca.

Iako je pobjeda Sloge bila potpuno zaslužena ishod ove četvrtfinalne utakmice očigledno se nije svidio jednom od prisutnih novinara na konferenciji i odlučio je da provocira trenera Sloge Nedima Jusufbegovića skandaloznim pitanjem.

"Zašto vam treba pobjeda u Kupu koji nećete osvojiti", pitao je on i iznenadio trenera Sloge.

"Nisam shvatio pitanje“, odgovorio je Jusubegović, ali ovaj "gost" na konferenciji nije odustajao pa je ponovio da Sloga neće osvojiti Kup BIH i tada je Jusufbegović reagovao.

- "To znači da smo trebali namjerno izgubiti, jel to hoćeš da kažeš"?

- "Neću ja ništa da kažem".

- "To ti je komentar. Ti si dao komentar, a nisi postavio pitanje", rekao je Jusufbegović, a potom održao lekciju dotičnoj osobi.

"Ja se slažem da nismo favoriti za osvajanje Kupa, ali kao svaki sportista, barem što se mene tiče, igraću ću da pružim ono što najviše i najbolje mogu. Tu počinje i završava sva priča“, istakao je Jusufbegović.

Meč na Koševu obilježila je teška povreda Mateja Cvetanoskog u prvom poluvremenu. on je odmah hospitalizovan,a FK Željezničar u međuvremenu je potvrdio da je Cvetanoski zadobio prelom obje kosti potkoljenice.