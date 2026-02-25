logo
Novinar provocirao trenera Sloge: "Zašto vam treba pobjeda u Kupu koji nećete osvojiti"?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Trener Sloge poslije pobjede nad Željezničarom dobio skandalozno pitanje na konferenciji za novinare.

Novinar provocirao trenera Sloge poslije pobjede nad Željezničarom Izvor: YouTube/Screenshot

Fudbaleri Sloge u srijedu su napravili veliki korak ka polufinalu Kupa BIH pobjedom protiv Željezničara 1:0 u prvom meču četvrtfinala odigranom na Grbavici.

Toni Jović pogotkom u 94. minutu kaznio je kardinalnu grešku Ermina Bičakčića i tako produžio agoniju Željezničara koja traje praktično četiri mjeseca.

Iako je pobjeda Sloge bila potpuno zaslužena ishod ove četvrtfinalne utakmice očigledno se nije svidio jednom od prisutnih novinara na konferenciji i odlučio je da provocira trenera Sloge Nedima Jusufbegovića skandaloznim pitanjem.

"Zašto vam treba pobjeda u Kupu koji nećete osvojiti", pitao je on i iznenadio trenera Sloge.

"Nisam shvatio pitanje“, odgovorio je Jusubegović, ali ovaj "gost" na konferenciji nije odustajao pa je ponovio da Sloga neće osvojiti Kup BIH i tada je Jusufbegović reagovao.

- "To znači da smo trebali namjerno izgubiti, jel to hoćeš da kažeš"?

- "Neću ja ništa da kažem".

- "To ti je komentar. Ti si dao komentar, a nisi postavio pitanje", rekao je Jusufbegović, a potom održao lekciju dotičnoj osobi.

"Ja se slažem da nismo favoriti za osvajanje Kupa, ali kao svaki sportista, barem što se mene tiče, igraću ću da pružim ono što najviše i najbolje mogu. Tu počinje i završava sva priča“, istakao je Jusufbegović.

Meč na Koševu obilježila je teška povreda Mateja Cvetanoskog u prvom poluvremenu. on je odmah hospitalizovan,a FK Željezničar u međuvremenu je potvrdio da je Cvetanoski zadobio prelom obje kosti potkoljenice.

