logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Konačno završena saga: Nikola Đurišić potpisao za Crvenu zvezdu!

Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda saopštila da je Nikola Đurišić postao njen član na dvije i po godine.

Nikola Đurišić potpisao za Crvenu zvezdu

Poslije višenedjeljnih nagađanja, Crvena zvezda je saopštila da je Nikola Đurišić njen novi igrač. Đurišić je prošao medicinske preglede i potpisao je ugovor do kraja takmičarske sezone 2027/28, s tim da će ostatak ove sezone provesti u redovima Mege na pozajmici.

"Đurišić koji igra na pozicijama beka i krila, visok je 204 centimetra, bio je najbolji mladi igrač ABA lige, postao je reprezentativac Srbije još 2022. godine na utakmici sa Slovačkom. Odlikuje ga svestranost u igri i mogućnost da osim poena, bilježi i veliki broj skokova i asistencija. Pored interesovanja više klubova, za Nikolin dolazak u Crvenu zvezdu presudila je i njegova velika ljubav prema crveno-bijeloj boji koju nikada nije krio", navode u Zvezdi.

Ono što je vrlo zanimljivo je najava iz Crvene zvezde koja će sigurno obradovati navijače: "Nikola će od ljeta biti dio novog talasa srpskih igrača u našem klubu od kojih se mnogo očekuje u narednim sezonama", poručuju s Malog Kalemegdana i time već najavljuju navijačima kako će izgledati prelazni rok.

Nikola Đurišić ima 22 godine i rođen je u Belgiji, a djetinjstvo je proveo i u Italiji, Turskoj i Njemačkoj, pošto dolazi iz sportske porodice. Njegov otac je bivši fudbaler Duško Đurišić, a majka odbojkašica Vesna Čitaković.

Naslijedio je sportske gene i u Megi napravio sjajne rezultate, prije nego što ga je 2024. godine na NBA draftu izabrao Majami kao 24. pik. Njegova prava trejdovana su u Atlantu za koju na kraju nije zaigrao, pa je prethodne dvije godine uglavnom bio pri razvojnom timu.

Kao što je objavljeno, Đurišić će igrati za Megu do kraja sezone gdje će probati da uhvati prije svega takmičarsku formu i da zaliječi povredu, dok će potom od ljeta biti na raspolaganju Saši Obradoviću.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Nikola Đurišić ABA liga Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC