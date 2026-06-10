"Pristali smo, zbog Ibona Navara": Crvena zvezda saznala kako će platiti novog trenera

Nakon četiri sezone u Unikahi, Ibon Navaro aktivirao je izlaznu klauzulu i čeka zvaničnu potvrdu dolaska u Crvenu zvezdu.

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Španski trener Ibon Navaro svakog trenutka trebalo bi da bude promovisan kao novi šef stručnog štaba Crvene zvezde i prvi korak ka tome napravljen je u utorak - kada je Unikaha potvrdila da se rastaje sa njim. Moralo je da dođe do "zavjeta ćutanja" kako ne bi bilo finansijskih posljedica, dok sada stižu informacije o ugovoru.

"Ibon Navaro je od danas, vjerovatno samo na nekoliko sati, trener bez angažmana. Čeka se još samo zvanična potvrda njegovog dolaska u Crvenu zvezdu, pošto je baskijski stručnjak i formalno završio saradnju sa Unikahom", piše španski portal "Sur" i zatim uz to dodaje kako se Navaro rastao sa Unikahom: "Navaro je odlučio da ne odradi posljednju godinu ugovora koju je imao u Malagi, a odbio je i ponudu kluba da produži saradnju".

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Trener je aktivirao izlaznu klauzulu uz određenu finansijsku nadoknadu, koja bi bila veća da je odluku donio poslije srijede, navodi "Sur", bez informacija o kojoj sumi se radi. Ranije se spominjalo da je u pitanju 300 do 400 hiljada evra.

"Tokom prethodnih dana njegov agent (Miško Ražnatović, prim. aut) pregovarao je o uslovima rastanka, pa je postignut dogovor da se iznos klauzule isplati u ratama", konstatuje se u tekstu portala "Sur", dok "Cadena Ser" donosi informaciju da je na takav model pristao kao gest "dobre volje prema treneru Navaru".

Ko je Ibon Navaro?

Španski stručnjak dobiće višegodišnji ugovor nakon što je četiri sezone predvodio Unikahu i u tom periodu osvojio sedam trofeja. Između ostalog, Navaro je dva puta osvajao FIBA Interkontinentalni kup, dva puta FIBA Ligu šampiona, dva puta španski kup i jednom Superkup Španije.

Takođe, Navaro je bio pomoćnik hrvatskog stručnjaka Nevena Spahije 2008. godine, kada je Baskonija osovjila šampionsku titulu u Španiji, a Igor Rakočević bio jedan od najboljih igrača u timu. Dvije godine kasnije Ibon Navaro je bio pomoćnik crnogorskog stručnjaka Duška Ivanovića, bivšeg trenera Zvezde, na putu Baskonije do još jedne titule.

Navaro ima izuzetno bogatu karijeru, ali je ona do sada uglavnom bila ograničena na Pirineje. Počeo je kao trener u mlađim kategorijama Baskonije, zatim bio pomoćni trener u ekipama Tenerife, Baskonija, Menorka, Valensija, pa ponovo Baskonija, a zatim i u reprezentaciji Portorika. Samostalno je vodio Baskoniju, Manresu, Mursiju, Andoru i Unikahu sa kojom je bilježio najveće uspjehe.

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