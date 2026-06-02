Crvena zvezda ima novog trenera!

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Novi trener košarkaša Crvene zvezde biće španski stručnjak Ibon Navaro.

Crvena zvezda se u finišu sezone rastala sa Sašom Obradovićem, zatim je Milan Tomić vodio ekipu na meču polufinala Košarkaške lige Srbije, a u novoj sezoni će na toj poziciji biti stranac! Novi trener Crvene zvezde je Ibon Navaro, španski stručnjak koji je godinama uspješno vodio Unikahu.

Kako prenosi portal "Meridian Sport", Crvena zvezda i Ibon Navaro su dogovorili sve detalje saradnje i sada ostaje samo da se posao ozvaniči. Španski stručnjak dobiće višegodišnji ugovor nakon što je četiri sezone predvodio Unikahu i u tom periodu osvojio sedam trofeja. Između ostalog, Navaro je dva puta osvajao FIBA Interkontinentalni kup, dva puta FIBA Ligu šampiona, dva puta španski kup i jednom Superkup Španije.

Takođe, Navaro je bio pomoćnik hrvatskog stručnjaka Nevena Spahije 2008. godine, kada je Baskonija osvojila šampionsku titulu u Španiji, a Igor Rakočević bio jedan od najboljih igrača u timu. Dvije godine kasnije Ibon Navaro je bio pomoćnik crnogorskog stručnjaka Duška Ivanovića, bivšeg trenera Zvezde, na putu Baskonije do još jedne titule.

Navaro ima izuzetno bogatu karijeru, ali je ona do sada uglavnom bila ograničena na Pirineje. Počeo je kao trener u mlađim kategorijama Baskonije, zatim bio pomoćni trener u ekipama Tenerife, Baskonija, Menorka, Valensija, pa ponovo Baskonija, a zatim i u reprezentaciji Portorika. Samostalno je vodio Baskoniju, Manresu, Mursiju, Andoru i Unikahu sa kojom je bilježio najveće uspjehe.

