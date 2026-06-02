ZVANIČNO: Nekadašnji napadač Zrinjskog i Sarajeva potpisao za Vojvodinu

Novi napadač Vojvodine je Nardin Mulahusejnović, fudbaler iz Bosne i Hercegovine.

Fudbalski klub Vojvodina ima velike ambicije za novu sezonu, a prvo pojačanje već je stiglo u Novi Sad. Napadač iz Bosne i Hercegovine, dosadašnji igrač kluba Noa u Jermeniji Nardin Mulahusejnović (28) potpisao je trogodišnji ugovor sa Vojvodinom, koja ga je "ukrala" Partizanu.

Da će Mulahusejnović stići u Novi Sad znalo se već nekoliko dana, a sada je stigla i zvanična potvrda. Snažni napadač bogate karijere promovisan je kao novi igrač aktuelnog vicešampiona Srbije. Nardin je odmah iznio svoje utiske o sredini u koju je stigao.

"Zaista sam presrećan. Velika mi je čast i istinsko zadovoljstvo što sam postao dio Vojvodine. Ovo je veliki korak za mene", rekao je Mulahusejnović i dodao: "Prvi utisci su zaista prelijepi. Drago mi je što kod nas na ovim prostorima postoji ovakav trenažni centar i što je očigledno da on sigurno raste iz dana u dan. Vidi se da uprava kluba i ljudi koji ga vode maksimalno ulažu i grade za igrače. Uslovi za rad su već sada vrhunski, a dodatno se nadograđuju kako bismo imali sve što nam je potrebno. Još jednom ponavljam, čast mi je što sam dio ove priče. Ekipa je napravila istorijske uspjehe prethodnih godina, klub napreduje iz sezone u sezonu, tako da sam zaista srećan i zadovoljan".

Mulahusejnović ima namjeru da pomogne Vojvodini u ostvarivanju zacrtanih ciljeva - a oni su svake sezone sve veći, pošto se novosadski klub polako približava vrhu srpskog fudbala.

"Moja namjera i glavni cilj je da pomognem ekipi u svemu što nas očekuje u narednom periodu. Pred nama su sigurno novi i teški izazovi, jer Vojvodina kao veliki klub uvijek ima samo najveće ambicije. Nadam se da ćemo na terenu uspjeti da opravdamo očekivanja. Siguran sam da ćemo svi dati svoj maksimum kako bismo ostvarili zacrtane klupske ciljeve", rekao je Nardin nakon potpisa ugovora.

Fudbalera Nardina Mulahusejnović ubijedio je trener Miroslav Tanjga sa kojim je razgovarao, a privikavanje bi trebalo da mu olakša nekadašnji saigrač iz ekipe Olimpije.

"Saigrače još uvijek nisam lično upoznao, osim Đorđa Crnomarkovića sa kojim sam svojevremeno igrao u Olimpiji iz Ljubljane. Iako smo kasnije igrali i jedan protiv drugog, odlično ga poznajem i znam da se radi o zaista kvalitetnom igraču i momku. Što se tiče šefa stručnog štaba, čuli smo se prije mog dolaska i ti prvi utisci su zaista prelijepi. Upravo me je razgovor sa šefom najviše privukao Vojvodini. Sve ono što mi je rekao o samom klubu, očekivanjima, sjajnoj organizaziciji, načinu na koji Vojvodina igra i kako raste iz dana u dan, prelomilo je moju odluku. Prve impresije su zaista sjajne", ispričao je visoki napadač.

Na kraju, novi fudbaler Vojvodine imao je jasnu poruku za navijače koji sa nestrpljenjem očekuju početak nove sezone i njegove prve nastupe u bijelo-crvenom dresu.

"Želim da ih pozovem da nas podrže i da dolaze na stadion u što većem broju. Sa naše strane, mi ćemo na terenu sigurno dati sve od sebe da ostvarimo ciljeve i da ih učinimo srećnim. Ako ih mi budemo usrećili našim igrama i pobjedama, siguran sam da će oni dolaziti u još većem broju da nas bodre. Zajedno možemo da napravimo mnogo velikih stvari", zaključio je Nardin Mulahusejnović.

Tokom prethodnih godina, novi napadač Vojvodine stekao je ogromno iskustvo kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu. Ponikao je u Bratstvu iz Gračanice, bio kadet Želje iz Sarajeva, pa se vratio u rodno mjesto i stigao do prvog tima, a zatim je ređao Zrinjski iz Mostara, GOŠK iz Gabele, Maribor, Koper, Muru, Sarajevo, Dinamo Mahačkalu, pa ponovo Koper i Zrinjski prije nego što je stigao u Jermeniju.

