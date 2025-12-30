Nardin Mulahusejnović želja klubova iz Serije A

Bivši fudbaler Zrinjskog bi uskoro mogao u italijanski šampionat.

Izvor: Piotr Kucza / Zuma Press / Profimedia

Bh. napadač Nardin Mulahusejnović uskoro bi mogao ostvariti najveći transfer u svojoj karijeri. Nakon što je u julu ove godine iz Zrinjskog prešao u jermensku Nou, Mulahusejnović bi već ove zime završiti u Seriji A.

Naime, kako javlja italijanski novinar Rudi Galeti za najboljeg strijelca Konferencijske lige zainteresovani su Kaljari i Piza. Ipak, nisu samo timovi iz Serije A zainteresovani za njegove usluge, a u svojim redovima bi ga rado vidjeli i klubovi iz Poljske.

EXCL | Cagliari, Pisa and other Italian clubs have shown interest in Nardin Mulahusejnović and are gathering updated info.



Top Polish teams - as revealed 10 days ago - remain in the race for the Bosnian striker now at Noah.



Very hot weeks are expected for his future. pic.twitter.com/EtuugHwUbz — Rudy Galetti (@RudyGaletti)December 29, 2025

Dvadesetsedmogodišnjem Mulahusejnoviću bi odlazak u Seriju A, bez ikakve sumnje, bio vrhunac karijere.

Pored Zrinjskog, Mulahusejnović je u BiH još igrao za Gračanicu, GOŠK i Sarajevo. Pored toga nastupao je za klubove iz Slovenije (Maribor, Koper, Mura) i Dinamo iz Mahačkale.