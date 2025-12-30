logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nardin Mulahusejnović želja klubova iz Serije A

Nardin Mulahusejnović želja klubova iz Serije A

Autor Haris Krhalić
0

Bivši fudbaler Zrinjskog bi uskoro mogao u italijanski šampionat.

nardin mulahusejnović Izvor: Piotr Kucza / Zuma Press / Profimedia

Bh. napadač Nardin Mulahusejnović uskoro bi mogao ostvariti najveći transfer u svojoj karijeri. Nakon što je u julu ove godine iz Zrinjskog prešao u jermensku Nou, Mulahusejnović bi već ove zime završiti u Seriji A.

Naime, kako javlja italijanski novinar Rudi Galeti za najboljeg strijelca Konferencijske lige zainteresovani su Kaljari i Piza. Ipak, nisu samo timovi iz Serije A zainteresovani za njegove usluge, a u svojim redovima bi ga rado vidjeli i klubovi iz Poljske.

Dvadesetsedmogodišnjem Mulahusejnoviću bi odlazak u Seriju A, bez ikakve sumnje, bio vrhunac karijere.

Pored Zrinjskog, Mulahusejnović je u BiH još igrao za Gračanicu, GOŠK i Sarajevo. Pored toga nastupao je za klubove iz Slovenije (Maribor, Koper, Mura) i Dinamo iz Mahačkale.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nardin Mulahusejnović Serija A Piza Kaljari

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC