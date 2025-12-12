Fudbaler iz BiH najbolji strijelac Konferencijske lige

Bivši napadač Zrinjskog postigao je pet od šest golova svoga tima.

Izvor: Piotr Kucza / Zuma Press / Profimedia

Bosna i Hercegovina kolo prije kraja ligaške faze ima najboljeg strijelca Konferencijske lige, s obzirom da se na vrhu tabele najboljih strijelaca ovog takmičenja nalazi Nardin Mulahusejnović.

On je sinoć kreirao veliki preokret Noe protiv Legije najprije upisavši asistenciju, nakon čega je postigao i pogodak za konačnih 2:1.

Dvadesetsedmogodišnji Mulahusejnović je tako nakon pet kola postigao isto toliko golova za svoj tim. Da stvar bude još zanimljivija, Noa je ove sezone u Konferencijskoj ligi postigla šest golova. Jermenski klub je trenutno 17. na tabeli sa osam bodova te će sigurno prezimiti u Evropi.

Mulahusejnović je u Jermeniju stigao iz Zrinjskog u julu ove godine u transferu vrijednom 230 hiljada evra, a svojim golovima u Evropi je svome klubu donio mnogo više novca od obeštećenja koje je Noa morala izdvojiti za njegove usluge.

U domaćem prvenstvu u 14 utakmica postigao je četiri gola i upisao dvije asistencije, a sigurno da je svojim partijama u Evropi već sada privukao pažnju mnogih klubova.



