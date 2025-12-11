Zrinjski dva mjesta "ispod crte" u Konferencijskoj ligi: Mostarci ne mogu u Top 8, za plej-of protiv "fenjeraša"!

Pogledajte trenutno stanje na tabeli Konferencijske lige poslije poraza Zrinjskog na gostovanju Rakovu u Sosnovjecu.

Fudbaleri Zrinjskog poraženi su večeras u Poljskoj, u duelu sa ekipom Rakova (1:0), u pretposljednjem kolu ligaškog dijela Konferencijske lige.

Poslije ovog duela, odigranog u Sosnovjecu, mnogo stvari je jasnije kad je u pitanju status "plemića" u ovom takmičenju. Aktuelni šampion BiH je pred posljednjih 90 minuta na 26. mjestu, odnosno drugom koje ne omogućava evropsko proljeće.

Za osmoplasiranim Majncom izabranici Igora Štimca nakon pet kola kasne četiri boda, tako da su matematički izgubljene šanse za direktnim plasmanom u osminu finala.

Sa druge strane, tim iz Mostara je apsolutno u igri za plasman u plej-in, u kojem će nastupiti timovi koji budu plasirani od 9. do 24. pozicije. Da bi se našli u toj fazi, Mostarcima je potrebna pobjeda na domaćem terenu protiv bečkog Rapida, koji je u dosadašnjem toku takmičenja upisao svih pet poraza.

Meč sa Rapidom igra se sljedećeg četvrtka (18. decembar) u 21.00 čas.

Evo kako trenutno izgleda tabela Konferencijske lige:







