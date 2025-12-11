Pogledajte trenutno stanje na tabeli Konferencijske lige poslije poraza Zrinjskog na gostovanju Rakovu u Sosnovjecu.
Fudbaleri Zrinjskog poraženi su večeras u Poljskoj, u duelu sa ekipom Rakova (1:0), u pretposljednjem kolu ligaškog dijela Konferencijske lige.
Poslije ovog duela, odigranog u Sosnovjecu, mnogo stvari je jasnije kad je u pitanju status "plemića" u ovom takmičenju. Aktuelni šampion BiH je pred posljednjih 90 minuta na 26. mjestu, odnosno drugom koje ne omogućava evropsko proljeće.
Zrinjski dva mjesta "ispod crte" u Konferencijskoj ligi: Mostarci ne mogu u Top 8, za plej-of protiv "fenjeraša"!
Za osmoplasiranim Majncom izabranici Igora Štimca nakon pet kola kasne četiri boda, tako da su matematički izgubljene šanse za direktnim plasmanom u osminu finala.
Sa druge strane, tim iz Mostara je apsolutno u igri za plasman u plej-in, u kojem će nastupiti timovi koji budu plasirani od 9. do 24. pozicije. Da bi se našli u toj fazi, Mostarcima je potrebna pobjeda na domaćem terenu protiv bečkog Rapida, koji je u dosadašnjem toku takmičenja upisao svih pet poraza.
Meč sa Rapidom igra se sljedećeg četvrtka (18. decembar) u 21.00 čas.
Evo kako trenutno izgleda tabela Konferencijske lige:
Tablice omogućuje Sofascore
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!
(mondo.ba)