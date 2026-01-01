logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi obrt oko Tajrika Džounsa: Obrisao je Partizan i dogovorio se s novim klubom

Novi obrt oko Tajrika Džounsa: Obrisao je Partizan i dogovorio se s novim klubom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Tajrik Džouns ide iz Partizana, ali ne u Olimpijakos kako se prvo činilo, nego će u Makabi.

Makabi želi Tajrika Džounsa Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Da li će Tajrik Džouns otići iz Partizana? Prvo se činilo da je siguran njegov odlazak u Olimpijakos, potom je to stopirano, da bi sada stigla informacija da neće ni u Olimpiju ni u Dubaiju koji su se spominjali kao potencijalne sredine za njega, nego bi ipak mogao u Makabi.

Izraelski novinar Eli Sahar objavio je informaciju da je Tajrik Džouns zainteresovan za odlazak u Makabi, gdje ga već dugo želi trener Oded Kataš. Tražio ga je još u ljeto 2024. godine umjesto Džoša Niba, međutim Partizan je tad bio brži i doveo je Tajrika Džounsa iz Efesa, dok bi sada moglo da dođe do druge šanse pošto već dugo nijedna od dvije strane nije zadovoljna i traži se model za rastanak.

Prvobitno je Olimpijakos trebalo da plati obeštećenje za Tajrika Džounsa, što nije pristao, a vidjećemo kakav bi posao Partizan mogao da sklopi sa Makabijem, dok stižu informacije da je i Bruno Kaboklo u kombinaciji za dolazak u Beograd umjesto njega.

Ove sezone Tajrik Džouns inače prosječno bilježi 10,6 poena, 6,1 skokova i 2,1 asistenciju po meču za Partizan u Evroligi.

Tajrik Džouns "obrisao" Partizan

Izvor: Instagram/tyriquejones_/Screenshot

U međuvremenu, Tajrik Džouns je uklonio sa svog instagrama sve fotografije na kojima je u dresu Partizana, što je potez koji sve češće viđamo kod sportista koji pokušavaju da ubrzaju svoj odlazak - ili da pošalju "skrivenu" poruku da je došlo vrijeme za rastanak.

Olimpijakos rekao "ne"

Izvor: MN PRESS

Što se tiče Olimpijakosa, čini se da su se Grci povukli potpuno iz pregovora, bar takav utisak odaje izjava trenera Barcokasa o potencijalnom dolasku Tajrika Džounsa: "Olimpijakos je i dalje prisutan na tržištu, ali da sjedim i bavim se time dan pred utakmicu... Očigledno imamo ljude koji su zaduženi za to, ali ja nisam taj. Dajemo neke predloge kako da pojačamo tim, zajedno sa vlasnicima koji žele da pomognu, jer u drugom dijelu sezone odlučuju se trofeji. Mnogo timova je sada aktivno na tržištu, to se i vidi, i pošto postoji taj rok do 5. januara, neki stavljaju poseban fokus na to. Mi smo prisutni, ali imamo utakmicu sutra, i ne bih želio da komentarišem", rekao je Barcokas.

Sve bi dakle trebalo da se riješi do 5. januara kada ćemo definitivno znati ko odlazi iz Partizana, ali i ko bi mogao da dođe u tabor crno-bijelih. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Tajrik Džouns Makabi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC