Partizan vraća igrača koji ga je vukao za nos? Stižu šokantne vijesti dok se čeka odlazak Tajrika

Izgleda da Partizan ima ideju kako da zamijeni Tajrika Džounsa i pitanje je da li će se to dopasti navijačima.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan i dalje čeka rasplet oko odlaska Tajrika Džounsa u Olimpijakos, a za sada su mogući svi scenariji - pa i onaj čini se najnevjerovatniji da ga u crno-bijelom zamijeni Bruno Kaboklo.

Nakon vijesti iz Izraela, da Hapoel pokušava da otpusti Kabokla, stiže i dopuna informacija da je Partizan zainteresovan da vrati svog nekadašnjeg člana. "Israel hayom" prenio je da je Partizan jedan od interesanata za Kabokla ukoliko se Hapoel dogovori oko prekida saradnje sa njim, dok je u priči navodno i PAOK koji pravi sve ozbiljniji tim.

Izvor: MN PRESS

Naravno, najveća bizarnost oko povrtatka Bruna Kabokla u Partizan tiče se načina na koji je prvobitno otišao iz kluba. Nestao je usred finala plej-ofa Superlige protiv Crvene zvezde, pokušao je da nađe NBA angažman, potom se vratio kao da se ništa nije ni desilo, a onda su ga crno-bijeli ipak prodali u Hapoel iz Tel Aviva smatrajući da je odnos sa njim trajno narušen, odnosno da za svlačionicu ne bi bilo dobro da se vraća.

Brazilac je inače ove sezone imao problema sa leđima, išao je na operaciju i zbog toga nije ni igrao, pa u Hapoelu pokušavaju da se oslobode njegove ogromne plate (1,2 miliona dolara neto po sezoni), dok nagrađuju druge igrače novim ugovorima.

Za sada nije jasno da li je u međuvremenu izgladio odnose sa rukovodstvom Partizana, koje je dugo "vukao za nos" pretnjama i samostalnom odlukom da ode u Ameriku po NBA ugovor, ali čini se da je njegova epizoda u Izraelu definitivno završena i da bi mogao da bude neočekivano rešenje za druge klubove u Evroligi.

Vidjećemo da li baš za Partizan kome je propao transfer Krisa Silve koji je izabrao Fenerbahče, tako da je sve manje centara na tržištu.