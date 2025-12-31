Nebojša Čović ogolio istinu o srpskoj košarci: "Da se ne lažemo, pogledajte Crvenu zvezdu i Partizan"

Predsjednik KSS-a Nebojša Čović bez okolišanja je upozorio da je "fond" srpkih igrača u najjačim takmičenjima istrošen.
Predsjednik KSS-a Nebojša Čović govorio je o pomoći srpskim klubovima što je dio strategije koji će biti sproveden u 2026. godini. Otkrio je da su Crvena zvezda i Partizan takođe dobili određena sredstva, ali manji klubovi moraju da imaju veći podršku. Usput je govorio o budućnosti srpske klupske i reprezentativne košarke.
Ćović je u intervjuu za "Žurnal" otkrio tačne cifre koje su izdvojene do sada. "Nije isplaćeno sve, treba sad, ali to ne zavisi od nas. Te pare dođu kod nas i mi smo "protočni bojler", Prva muška liga, 20 klubova, svi su dobili po 50.000 evra i treba sad vjerovatno da se isplati novih 50.000 evra. To su sve ideje KSS, koje smo sproveli u dogovoru sa predsjednikom Srbije. Na tim dogovorima smo bili Svetislav Pešić i ja i Marina Maljković i ja za ženske selekcije. Čak smo dali i klubovima u Drugoj muškoj ligi po 2 miliona dinara i time pogurali košarku. Znači, dato je preko 20 miliona evra", rekao je Čović i dodao:
"Značajna sredstva data su Zvezdi i Partizanu i mislim da u narednom periodu mora da se napravi neka vrsta preraspodjele. U smislu, ako država može da da godišnje, ne znam, određeni iznos para, da se i ostalim klubovima takođe daju određena sredstva. Iz prostog razloga što mi ostajemo bez domaćih igrača. To ko ne vidi sad, ne razumije ili ne želi da razumije. Možete da zamislite ako bi se dalo svakom muškom klubu po milion i po evra godišnje, svakom ženskom klubu po milion evra, sa tačnim zahtjevima za šta smiju da troše pare… Za četiri, pet godina bi se vratili na stare pozicije. Ovako, za četiri, pet godina nećemo imati reprezentaciju koja je konkurentna, a znate šta, od početka se očekuje da uvijek bude prva, tako? Makar medalja, ne razumijevajući i ne razmišljajući da i drugi igraju košarku. Svi rade, imaju programe, maksimalno se brzo razvijaju, a mi tapkamo u mjestu i samo pričamo zemlja smo košarke. Nemamo domaću ligu onakvu kakva je potrebna", rekao je Čović.
Kakva je situacija u srpskoj košarci? "Mislim da treba da se realno govori o stanju u košarci i da ne živimo u lažima da je sve lako i da ćemo se lako kvalifikovati na Svjetsko prvenstvo. Znate šta, koliko domaćih igrača imamo u Evroligi? Prebrojite i u Zvezdi i u Partizanu koliko ih ima, na kojem nivou igraju i prebrojite koliko ih ima u ovim drugim klubovima. Gudurić, Smailagić u Virtusu, to su dva, Milutinov tri, Vasa Micić četiri, Avramović pet, Petrušev šest, da brojimo i Dangubića… To je za Evroligu malo. Koliko ima domaćih igrača u Evrokupu? Znate koliko je toga bilo nekada? Ne brojim sada NBA", nije se ustručavao predsjednik KSS-a.
