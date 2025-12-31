Nebojša Čović ogolio istinu o srpskoj košarci: "Da se ne lažemo, pogledajte Crvenu zvezdu i Partizan"

Predsjednik KSS-a Nebojša Čović bez okolišanja je upozorio da je "fond" srpkih igrača u najjačim takmičenjima istrošen.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik KSS-a Nebojša Čović govorio je o pomoći srpskim klubovima što je dio strategije koji će biti sproveden u 2026. godini. Otkrio je da su Crvena zvezda i Partizan takođe dobili određena sredstva, ali manji klubovi moraju da imaju veći podršku. Usput je govorio o budućnosti srpske klupske i reprezentativne košarke.

Ćović je u intervjuu za "Žurnal" otkrio tačne cifre koje su izdvojene do sada. "Ni­je is­pla­će­no sve, tre­ba sad, ali to ne za­vi­si od nas. Te pa­re do­đu kod nas i mi smo "pro­toč­ni boj­ler", Pr­va mu­ška li­ga, 20 klu­bo­va, svi su do­bi­li po 50.000 evra i tre­ba sad vje­ro­vat­no da se is­pla­ti no­vih 50.000 evra. To su sve ide­je KSS, ko­je smo spro­ve­li u do­go­vo­ru sa pred­sjed­ni­kom Sr­bi­je. Na tim do­go­vo­ri­ma smo bi­li Sve­ti­slav Pe­šić i ja i Ma­ri­na Malj­ko­vić i ja za žen­ske se­lek­ci­je. Čak smo da­li i klu­bo­vi­ma u Dru­goj mu­škoj li­gi po 2 mi­li­o­na di­na­ra i ti­me po­gu­ra­li ko­šar­ku. Zna­či, da­to je pre­ko 20 mi­li­o­na evra", rekao je Čović i dodao:

Nrbojša Čović

Izvor: MN PRESS

"Zna­čaj­na sred­stva da­ta su Zve­zdi i Par­ti­za­nu i mi­slim da u na­red­nom pe­ri­o­du mo­ra da se na­pra­vi ne­ka vr­sta pre­ra­spo­dje­le. U smi­slu, ako dr­ža­va mo­že da da go­di­šnje, ne znam, od­re­đe­ni iz­nos pa­ra, da se i osta­lim klu­bo­vi­ma ta­ko­đe da­ju od­re­đe­na sred­stva. Iz pro­stog raz­lo­ga što mi osta­je­mo bez do­ma­ćih igra­ča. To ko ne vi­di sad, ne raz­u­mije ili ne že­li da raz­u­mije. Mo­že­te da za­mi­sli­te ako bi se da­lo sva­kom mu­škom klu­bu po mi­li­on i po evra go­di­šnje, sva­kom žen­skom klu­bu po mi­li­on evra, sa tač­nim zah­tje­vi­ma za šta smi­ju da tro­še pa­re… Za če­ti­ri, pet go­di­na bi se vra­ti­li na sta­re po­zi­ci­je. Ova­ko, za če­ti­ri, pet go­di­na ne­će­mo ima­ti re­pre­zen­ta­ci­ju ko­ja je kon­ku­rent­na, a zna­te šta, od po­čet­ka se oče­ku­je da uvijek bu­de pr­va, ta­ko? Ma­kar me­da­lja, ne raz­u­mije­va­ju­ći i ne raz­mi­šlja­ju­ći da i dru­gi igra­ju ko­šar­ku. Svi ra­de, ima­ju pro­gra­me, mak­si­mal­no se br­zo raz­vi­ja­ju, a mi tap­ka­mo u mje­stu i sa­mo pri­ča­mo ze­mlja smo ko­šar­ke. Ne­ma­mo do­ma­ću li­gu ona­kvu ka­kva je po­treb­na", rekao je Čović.

Kakva je situacija u srpskoj košarci? "Mi­slim da tre­ba da se re­al­no go­vo­ri o sta­nju u ko­šar­ci i da ne ži­vi­mo u la­ži­ma da je sve la­ko i da će­mo se la­ko kva­li­fi­ko­va­ti na Svjet­sko pr­ven­stvo. Zna­te šta, ko­li­ko do­ma­ćih igra­ča ima­mo u Evro­li­gi? Pre­bro­ji­te i u Zve­zdi i u Par­ti­za­nu ko­li­ko ih ima, na ko­jem ni­vou igra­ju i pre­bro­ji­te ko­li­ko ih ima u ovim dru­gim klu­bo­vi­ma. Gu­du­rić, Sma­i­la­gić u Vir­tu­su, to su dva, Mi­lu­ti­nov tri, Va­sa Mi­cić če­ti­ri, Avra­mo­vić pet, Pe­tru­šev šest, da bro­ji­mo i Dan­gu­bi­ća… To je za Evro­li­gu ma­lo. Ko­li­ko ima do­ma­ćih igra­ča u Evro­ku­pu? Zna­te ko­li­ko je to­ga bi­lo ne­ka­da? Ne bro­jim sa­da NBA", nije se ustručavao predsjednik KSS-a.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 04:14 Nebojša Čović izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)