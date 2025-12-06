"Njihov je doživljaj da su to četnici": Čović u Sarajevu čuo vrijeđanje Srbije, zna šta čeka Zvezdu

Crvena zvezda gostuje Bosni u Sarajevu, a predsjednik KSS Nebojša Čović nedavno je tamo gledao meč BiH i Srbije.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović analizirao je tokom televizijskog gostovanja situaciju u Partizanu, ali to nije bila jedina tema kojom se bavio. Osvrnuo se Čović na nedavno gostovanje Srbije u Sarajevu, gdje je reprezentacija igrala protiv Bosne i Hercegovine, ali i na put koji čeka Crvenu zvezdu.

Čović smatra da će gostovanje Crvene zvezde ekipi Bosne u Sarajevu biti novi izazov za regionalnu košarku, nakon nemilih scena koje smo vidjeli tokom okršaja reprezentacije. Košarkaši crveno-bijelih sigurno će se naći na udaru domaćih navijača, koji poslije dugo vremena imaju priliku da odmjere snage protiv Zvezde.

"To je novi izazov. Zvezda u ponedjeljak igra sa Bosnom. Crvena zvezda, pa još crveno, znate. Doživljaj je da je Zvezda najsrpskiji klub. Da ne kažem ono 'četnici', 'partizani' - njihov doživljaj je da je Zvezda kao 'četnici'. Nadam se da su ljudi u Sarajevu spremni da se neke stvari ne ponove, mada vi ne možete da spriječite vrijeđanje", rekao je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović prilikom gostovanja na televiziji "Prva".

Prije samo nekoliko dana na meču BiH i Srbije čuli smo neprikladno ponašanje domaće publike, uvrede za goste i kasnije oštre reakcije javnosti koja shvata da sportski događaji ne treba da proteknu u takvoj atmosferi. Na kraju su se predstavnici Bosne i Hercegovine izvinjavali srpskoj delegaciji.

"Poslije utakmice, počevši od Aida Berbića, koji je predsjednik Saveza, bilo je sasvim korektno ponašanje, izvinjavanje ljudi. Ja bih jako volio da mi u Beogradu u junu mjesecu, kada igramo sa Bosnom i Hercegovinom, ne idemo na varijantu vraćanja, nego da ponašanje nas i naše publike bude na pristojnom i normalnom nivou. Valjda ćemo u tome uspjeti, da iskontrolišemo stvari", zaključio je Čović.