Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras od 20 časova u Skenderiji dočekuje Srbiju.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Sarajevu ugostiti selekciju Srbije u utakmici drugog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Podsjetimo, „zmajevi“ su u prvom kolu poraženi na teškom gostovanju u Turskoj, dok je Srbija nakon preokreta savladala Švajcarsku.

“Pozvao bih navijače da budu naš šesti igrač. Pokušaćemo dati sve od sebe unutar situacije u kojoj jesmo. Srbija će biti jača za Dangubića i Dobrića, donose evroligaško iskustvo za njih. Prvu utakmicu su imali problema, Švajcarska je pogodila svaki šut i nije jednostavno se vraćat. Energijom su prelomili i mi moramo odgovoriti sa istom energijom”, rekao je selektor BiH Dario Đerđa.

"Jasno je da je drugo poluvrijeme utakmice sa Švajcarskom reper kako treba da igramo. Prvo poluvrijeme je defanzivno bilo na jako lošem nivou i to je nešto što ne smijemo da dozvolimo, mora da se odigra sa mnogo boljom energijom. Imali smo dovoljno vremena da uklopimo i Dangubića i Dobrića, tako da definitvno očekujemo drugačiju utakmicu. Očekujemo i drugačijeg protivnika jer, uz dužno poštovanje, mogla je i prva utakmica da ode u drugom smjeru, ali Bosna i Hercegovina je na papiru i po imenima ozbiljniji protivnik", rekao je selektor Srbije Dušan Alimpijević.

Šef stručnog štaba "zmajeva" na parket dvorane Mirza Delibašić večeras će izvesti sastav: Adin Vrabac, Edin Atić, Ksavijer Kastaneda, Adnan Arslanagić, Tarik Hrelja, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović, Ajdin Penava, Vojin Ilić i Asim Gutić.

Prenos pratite klikom na "RAZVOJ DOGAĐAJA".