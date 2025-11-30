Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras od 20 časova u Skenderiji dočekuje Srbiju.
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Sarajevu ugostiti selekciju Srbije u utakmici drugog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Podsjetimo, „zmajevi“ su u prvom kolu poraženi na teškom gostovanju u Turskoj, dok je Srbija nakon preokreta savladala Švajcarsku.
“Pozvao bih navijače da budu naš šesti igrač. Pokušaćemo dati sve od sebe unutar situacije u kojoj jesmo. Srbija će biti jača za Dangubića i Dobrića, donose evroligaško iskustvo za njih. Prvu utakmicu su imali problema, Švajcarska je pogodila svaki šut i nije jednostavno se vraćat. Energijom su prelomili i mi moramo odgovoriti sa istom energijom”, rekao je selektor BiH Dario Đerđa.
"Jasno je da je drugo poluvrijeme utakmice sa Švajcarskom reper kako treba da igramo. Prvo poluvrijeme je defanzivno bilo na jako lošem nivou i to je nešto što ne smijemo da dozvolimo, mora da se odigra sa mnogo boljom energijom. Imali smo dovoljno vremena da uklopimo i Dangubića i Dobrića, tako da definitvno očekujemo drugačiju utakmicu. Očekujemo i drugačijeg protivnika jer, uz dužno poštovanje, mogla je i prva utakmica da ode u drugom smjeru, ali Bosna i Hercegovina je na papiru i po imenima ozbiljniji protivnik", rekao je selektor Srbije Dušan Alimpijević.
Šef stručnog štaba "zmajeva" na parket dvorane Mirza Delibašić večeras će izvesti sastav: Adin Vrabac, Edin Atić, Ksavijer Kastaneda, Adnan Arslanagić, Tarik Hrelja, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović, Ajdin Penava, Vojin Ilić i Asim Gutić.
20' Tehnička za klupu BiH
Tri poena postiže Srbija sa linije za slobodna bacanja - 39:33.
19' Jaramaz siguran, ali i Alibegović
Jaramaz koristi dva slobodna bacanja, dok je na drugoj strani pogodio Alibegović - 39:30. Nakon toga je pogriješio Jaramaz u narednom napadu.
18' Poeni Sulejmanovića će se gledati - 37:28
Ostaju poeni Sulejmanovića.
17' Tajm-aut traži Đerđa
16' Sulejmanović neprecizan
Promašio je Sulejmanović dva slobodna bacanja, a onda na drugoj strani zakucava Tanasković 33:26.
15' Trojka i Kastanjede! 31:24
Prethodno je poene za Srbiju upisao Koprivica.
14' Novi tajm-aut Alimpijevića
Nakon novih poena Ilića za 28:22, Alimpijević prisiljen da zove novi tajm-aut
14' Trojka Simanića! 26:22 za BiH
13' Trojka Jaramaza
Poene za BiH postigao je Ilić, ali Jaramaz trojkom donosi prednost Srbiji - 19:20
12' Sulejmanović pa Jaramaz - 17:17
Lijepo je pogodio Sulejmanović, ali uzvraća Jaramaz - 17:17
11' Ristić za izjednačenje - 15:15
KRAJ PRVE ČETVRTINE - 15:13
Momirov koristi dva slobodna bacanja za 15:13 nakon prvih 10 minuta.
9' Trojka Ristića! 13:11
Prethodno je Alibegović iskoristio dva slobodna bacanja, nakon čega je uslijedio period bez poena koji prekida Ristić.
8' Tanasković prekida seriju - 11:8
Tanasković sa dva poena prekida seriju BiH od 9:0
7' Još jedna izgubljena lopta Srbije
Vrbac odličan u odbrani, novi napad za BiH, ali nema poena.
6' Poeni Kastanjede pa zakucavanje Vrapca!
"Zmajevi" vode 11:6, Alimpijević zove tajm-aut
5' BiH vodi - nova dva poena Vrabca - 7:6
Izgubila je Srbija loptu u narednom napada, novi napada za "zmajeve"
5' Vrabac pogađa za tri! 5:6
3' Prvi poeni BiH - 2:4
Poentirao je Sulejmanović
2' Trojka Dangubića! 0:3
Atiću je ispala lopta u napadu, a na drugoj strani pogodio je Dangubić za tri.
2' Promašuje i Dobrić
1' Atić promašuje šut za tri
1' Utakmica je počela
Prvi napad za BiH.
Petorke
BiH: Alibegović, Atić, Kastaneda, Sulejmanović, Vrabac
Srbija: Dangubić, Miljenović, Tanasković, Koprivica, Dobrić
Srpska himna izviždana u Sarajevu
Pred početak meča Srbije i Bosne i Hercegovine izviždana je himna gostujućeg tima.
Turska ima dvije pobjede
Reprezentacija Turske ima dvije pobjede u prvom kvalifikacionom prozoru. Tim Ergina Atamana pobijedio je i Švajcarsku (85:60), nakon što je slavio protiv BiH u prvom meču.Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
BiH ispraća kapitena u penziju
Utakmica će imati i posebnu notu, jer će domaći tim ispratiti Miralema Halilovića (34), koji je poslije nedavno održanog Eurobasketa odlučio da se oprosti od reprezentativnog dresa. Halilović trenuntno brani boje Bosne u ABA ligi.Izvor: Luigi Canu / imago sportfotodienst / Profimedia
U kom sastavu igra Srbija?
Ovo su igrači koji su na spisku za utakmicu koja počinje u 20 časova u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu: Nemanja Dangubić, Stefan Miljenović, Savo Drezgić, Bogoljub Marković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Ognjen Jaramaz, Dušan Miletić, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Nikola Tanasković i Danilo Anđušić.
To ujedno znači da će "u civilu" ostati dvojica igrača sa šireg spiska - Filip Barna i Stefan Nikolić - dok će Srbija btii jača za Ognjena Dobrića i Nemanju Dangubića.
Sastav BiH
Adin Vrabac, Edin Atić, Havijer Kastaneda, Adnan Arslanagić, Tarik Hrelja, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović, Ajdin Penava, Vojin Ilić i Asim Gutić.
Protiv "orlova" u kombinaciji će biti Edin Atić i Asim Gutić, dok će se na tribine preseliti igrač Igokee m:tel Faruk Duvnjak, jedini bh. reprezentativac koji u Istanbulu nije ulazio u igru.
