BiH se oprašta od kapitena u meču protiv Srbije

Autor Haris Krhalić
0

Košarkaš Bosne Miralem Halilović oprostiće se od reprezentacije Bosne i Hercegovine u meču protiv Srbije.

Miralem Halilović se oprašta na meču sa Srbijom Izvor: Luigi Canu / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija i Bosna i Hercegovina sastaće se u drugom meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u košarci. Domaćin će biti BiH u Skenderiji, a na ovom meču će se oprostiti Miralem Halilović.

Stalni reprezentativac Bosne i Hercegovine i trenutni košarkaš Bosne odlučio je da se poslije Eurobasketa u Rigi oprosti od nacionalnog tima. Košarkaš iz Tuzle ustupio je mjesto mlađim igračima, a Košarkaški savez nije želio da ostane dužan, pa je odlučio da na domaćem terenu, a uoči meča sa Srbijom dostojno isprati ovog košarkaša u reprezentativnu penziju.

"Uoči početka sutrašnje utakmice Bosna i Hercegovina - Srbija u dvorani Mirza Delibašić biće upriličen zvanični oproštaj Miralema Halilovića od dresa reprezentacije BiH. Kao kapiten, Halilović je predvodio 'zmajeve' do nekih od najvećih pobkeda u istoriji te ostavio neizbrisiv trag u nacionalnom timu", piše u objavi KS BiH.

Halilović je bio dio nacionalnog tima na Evropskom prvenstvu, mada na terenu nije mogao da pomogne ekipi zbog povreda od kojih se nije oporavio. Tako nije zabilježio ni minut na parketu, ali je i tada bilo jasno da je njegova uloga u timu izuzetno važna. "Čovječe, on je lider ovog tima, drži nas sve zajedno, posebno u teškim momentima. To što je ovdje mnogo nam znači i kada ne igra. Lider je, radi svoj posao dobro. On je naš kapiten i lider i znači što je tu, svi ga slušaju i poštuju", poručio je Džon Robertson, naturalizovani reprezentativac BiH.

Srbija će gostovati u Sarajevu u nedjelju u drugom kolu kvalifikacija za Mundobasket 2027, a meč je na programu u 20 časova.

Tagovi

zmajevi Miralem Halilović orlovi

