Tarik Biberović nakon pobjede protiv BiH: Veoma sam srećan zbog trijumfa od 20 razlike

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Turski košarkaš Tarik Biberović, koji je rođen i odrastao u Zenici, bio je najbolji pojedinac utakmice protiv Bosne i Hercegovine (93:71) sa 20 poena.

Tarik Biberović nakon pobjede protiv BiH: Veoma sam srećan zbog trijumfa od 20 razlike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Zmajevi" su poraženi u Istanbulu od selekcije Turske, koju je do trijumfa predvodio Zeničanin Tarik Biberović.

Selektor Turske Ergin Ataman upravo je Biberoviću namijenio "zvjezdicu", koja označava naturalizovanog igrača, a on mu je uzvratio sa odličnom partijom.

Biberović je bio najefikasniji akter meča sa 20 koševa, a nakon meča kojem je prisustvovao i predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan, dao je kratku izjavu za lokalne medije.

"Očekivali smo tešku utakmicu. BiH je tim sa dobrim igračima, koji prave razliku. Ali u drugom poluvremenu nas je krenuo šut i zato smo pobijedili sa 20 razlike i jako sam srećan zbog toga", rekao je 24-godišnji Biberović.

Dodao je da mu saigrači i selektor Ataman vjeruju i da sve češće preuzima odgovornost.

"Trener mi vjeruje, saigrači takođe i već mi daju da preuzimam odgovornost. Svaki put kada uđem u igru, daju mi ozbiljnu ulogu i nadam se da ću opravdati njihovo povjerenje i u narednim mečevima", podvukao je Biberović.

Podsjetimo, Zeničanin je branio boje BiH u mlađim kategorijama i nakon što je prešao u Fenerbahče 2018. godine uzeo je i tursko državljanstvo. Osim istanbulskog kluba, u karijeri je nastupao za sarajevski Spars.

(MONDO)

Tagovi

Tarik Biberović Turska BiH zmajevi

