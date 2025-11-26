logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zmajevi" otputovali u Istanbul: Kvalifikacije za Mundobasket počinju protiv vicešampiona Evrope

"Zmajevi" otputovali u Istanbul: Kvalifikacije za Mundobasket počinju protiv vicešampiona Evrope

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Bh. košarkaši sutra uveče igraju protiv Turske.

Košarkaši BiH otputovali u Tursku Izvor: KS BiH

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je jutros sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo u Istanbul, gdje će u četvrtak uveče odigrati meč prvog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Turske.

Suočen sa brojnim izostancima, selektor Dario Đerđa na put je poveo 11 igrača. Tako su na spisku putnika: Ksavijer Kastaneda, Faruk Duvnjak, Adnan Arslanagić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović, Ajdin Penava i Vojin Ilić.

"Zmajevi" će večeras u Turkcell košarkaškom centru odraditi trening, a sutra na istom mjestu odigrati utakmicu protiv Turske (19.00 po našem vremenu), uz direktan prenos na TV Arena Sport 1.

Tri dana poslije gostovanja Turskoj, BiH će u Sarajevu odmjeriti snage sa Srbijom, koja u četvrtak u prvom kolu dočekuje Švajcarsku.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

BiH Turska zmajevi Mundobasket 2027

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC