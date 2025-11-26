"Zmajevi" otputovali u Istanbul: Kvalifikacije za Mundobasket počinju protiv vicešampiona Evrope

Bh. košarkaši sutra uveče igraju protiv Turske.

Izvor: KS BiH

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je jutros sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo u Istanbul, gdje će u četvrtak uveče odigrati meč prvog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Turske.

Suočen sa brojnim izostancima, selektor Dario Đerđa na put je poveo 11 igrača. Tako su na spisku putnika: Ksavijer Kastaneda, Faruk Duvnjak, Adnan Arslanagić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović, Ajdin Penava i Vojin Ilić.

"Zmajevi" će večeras u Turkcell košarkaškom centru odraditi trening, a sutra na istom mjestu odigrati utakmicu protiv Turske (19.00 po našem vremenu), uz direktan prenos na TV Arena Sport 1.

Tri dana poslije gostovanja Turskoj, BiH će u Sarajevu odmjeriti snage sa Srbijom, koja u četvrtak u prvom kolu dočekuje Švajcarsku.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)