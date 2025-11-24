Đerđa od danas zvanično novi selektor BiH: "Čovjek koji živi košarku 24 sata dnevno" na klupi "zmajeva"

Dario Đerđa potpisao je četvorogodišnji ugovor.

Izvor: Promo/KS BiH

Dario Đerđa od danas je i zvanično selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Zadranin je u prostorijama Košarkaškog saveza BiH u Sarajevu potpisao četvorogodišnji ugovor, a prvi su mu čestitali predsjednik Upravnog odbora KSBiH Aid Berbić i generalni sekretar Saveza Dževad Alihodžić.

"Prije svega bih se zahvalio članovima Upravnog odbora što su mi jednoglasnom odlukom ukazali povjerenje da postanem selektor Bosne i Hercegovine. Ovo je velika čast, ali i odgovornost, s obzirom na kvalitet koji reprezentacija posjeduje. Već danas se okupljamo i počinjemo pripreme za prve utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Idemo raditi", kazao je ovom prilikom Đerđa.

Predsjednik UO KSBiH Aid Berbić je naglasio kako dolazak uspješnog stručnjaka označava početak nove ere za "zmajeve":

“Veliko mi je zadovoljstvo što upravo Dario, kao trener modernog pristupa i s impresivnom kolekcijom trofeja, dolazi na čelo naše reprezentacije. Još tokom pregovora sam se uvjerio da je riječ o velikom profesionalcu i čovjeku koji živi košarku 24 sata dnevno. Impresivno je njegovo znanje o ovoj čarobnoj igri ispod obruča, a samim tim i o našim igračima, s kojima će sarađivati u narednim godinama. Vjerujem da ćemo zajedno zlatnim slovima ispisati nove stranice istorije bosanskohercegovačke košarke."

Dževad Alihodžić takođe nije štedio komplimente na račun novog šefa stručnog štaba reprezentacije BiH.

"Čvrsto vjerujem da smo izabrali najboljeg kandidata. Dario već ima bogato iskustvo na pozicija selektora, velike je stvari uradio na klupi Belgije, a o njegovoj klupskoj karijeri najbolje govore trofeji i činjenica da je čak 14 puta zaredom bio državni prvak. Poznat je po radu s mladim igračima i stvaranju vrhunskih košarkaša, što je neophodan kvalitet u misiji koju je sada preuzeo kao šef stručnog štaba naših 'zmajeva'", poručio je Alihodžić.

Dario Đerđa će se danas obratiti predstavnicima medija na konferenciji za medije zakazanoj uoči prvog današnjeg treninga reprezentacije BiH.