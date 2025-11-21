Oštro saopštenje BIH pred meč sa "orlovima": Ne daju im da igraju protiv Srbije, a kažu da su nam prijatelji

Selekcija Bosne i Hercegovine biće bez svojih evroligaških igrača na meču sa Srbijom u kvalifikacijama za Mundobasket i zbog toga se Košarkaški savez oglasio.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa objavio je spisak 15 košarkaša koji će igrati na mečevima sa Turskom 27. novembra i Srbijom 30. novembra u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Na spisku nema evroligaša, a posebno se Košarkaški savez BIH oglasio povodom izostanka tri košarkaša koji nastupaju za Dubai - Koste Kondića, Džanana Muse i Kenana Kamenjaša.

Ovo je spisak BIH za mečeve sa Srbijom i Turskom: Ksavijer Kastaneda, Adnan Arslanagić, Sani Čampara, Amar Gegić, Edin Atić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Vojin Ilić, Haris Delalić, Amar Alibegović, Ajdin Penava, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović i Asim Gutić.

Saopštenje KS BIH o neigranju košarkaša Dubaija

Izvor: MN PRESS

"Zaista smo učinili sve kako bi Musa, Kamenjaš i Kondić bili dio reprezentacije na novembarskom okupljanju, ali nismo naišli na razumijevanje od strane čelnika Dubaija. Pokušali smo dogovoriti da budu na raspolaganju selektoru barem za utakmicu protiv Srbije u Skenderiji, ali iako Dubai nema nijedan zakazani zvanični meč u tom terminu, ostali su pri stavu da im ne dozvole priključivanje nacionalnom timu u ovom trenutku.

Svjesni smo da je Musa povrijeđen, ali ne vidim zašto je, recimo, problem pustiti Kamenjaša. Dakle, neprijatno smo iznenađeni, pogotovo uzimajući u obzir da se u Dubaiju deklarišu kao prijatelji bh. košarke, a ovakvi potezi to sigurno ne potvrđuju. Znamo i da su neki drugi igrači Dubaija pozvani u svoje reprezentacije, poput Šanlija i Dangubića, svakako ćemo s velikim zanimanjem pratiti da li će oni dobiti dozvolu ovog kluba da nastupaju za Tursku, odnosno Srbiju”, rekao je generalni sekretar KSBiH Dževad Alihodžić.

Košarkaši BIH okupljaju se 24. novembra, zatim igraju u gostima protiv Turske 27. novemrba i 30. u Sarajevu dočekuju selekciju Srbije.