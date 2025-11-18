Jedan u Srbiju, a dvojica u BiH: Golemca pitali da li će dati igrače, evo šta je odgovorio

Trener Dubaija Jurica Golemac upitan je i o predstojećim FIBA prozorima za Svjetsko prvenstvo u košarci.

Čak trojica srpskih košarkaša igraju u Dubaiju i stoga ovaj klub igra vrlo bitnu ulogu pred novembarske prozore za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Na kraju, na spisku Dušana Alimpijevića našao se samo jedan - Nemanja Dangubić - dok ostala trojica najverovatnije nisu dobila dozvolu.

Aleksa Avramović i Filip Petrušev nisu se našli na spisku Dušana Alimpijevića (Anđušić je prešao u Aris), pa je već pretpostavka da je to ranije iskomunicirano sa Dubaijem čiji trener Jurica Golemac nije htio da priča o ovoj temi.

"Vrhunski sam prijatelj s Dušanom Alimpijevićem, ali mislim da je konferencija za medije vezana uz utakmicu. Ja sam samo trener u klubu", rekao je Golemac poslije utakmice koju je Dubai dobio rutinski u Železniku (107:91) i tako ostao na prvom mjestu "A" grupe ABA lige.

Inače, pred Srbijom je meč sa Bosnom i Hercegovinom, dok je interesantno da je Dubai poslao dvojicu igrača novom selektoru "zmajeva" - Kenana Kamenjaša i Kostu Kondića. Što se tiče Džanana Muse, njega i dalje nema zbog povrede iako je pozvan.