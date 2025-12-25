Novi trener Partizana prvi put pred novinarima: Sa njim će biti i novo NBA pojačanje

Đoan Penjaroja i Kameron Pejn po prvi put će se obratiti medijima od kada su potpisali za Partizan.

Đoan Penjaroja i Kameron Pejn došli su u Partizan i po prvi put će se obratiti medijima. Zakazana je konferencija na kojoj će novinari imati priliku da čuju direktno od njih detalje o dolasku, planovima, ciljevima i sve što ih očekuje u nastavku sezone.

Američki košarkaš dao je kratku izjavu po dolasku na aerodrom, dok španski stručnjak nije htio da priča na aerodromu. Sada će i jedan i drugi na zvaničnoj konferenciji da odgovaraju na pitanja medija i otkriće mnogo više detalja o samom dolasku u redove crno-bijelih. Dešavanja sa njihove konferencije moći ćete da pratite na MONDU u tekstualnom prenosu.

I jedan i drugi su svjesni težine zadatka koji ih čeka u nastavku sezone i pokušaju "buđenja" ekipe. Partizan je poslije 17. kola u Evroligi na 15. poziciji sa skorom 6-11 i naredni meč igra u petak 26. decembra protiv Makabija u Areni (18.00 časova).

Ko je Đoan Penjaroja?

Đoan Penjaroja rođen je 20. aprila 1969. godine u mjestu Terasa u Španiji. Igrao je na poziciji beka i košarkašku karijeru počeo je u Manresi, pa je igrao za Gran Kanaeriju, Leon, Orense i karijeru je završio 2003. godine u Manresi. Tri godine kasnije započeo je trenerski posao u malo poznatom klubu Olesa i Navas gdje je bio do 2010. godine.

Poslije toga je osam godina proveo u Andori, pa sezonu u svojoj Manresi i onda dvije godine u Burgosu sa kojim je dva puta osvojio FIBA Ligu šampiona. Potom je po jednu sezonu vodio Valensiju, Baskoniju i Barselonu i sada je u Partizanu.

Ko je Kameron Pejn?

Kameron Pejn je američki košarkaš rođen u Memfisu 8. avgusta 1994. godine i tamo je završio srednju školu. Otišao je na koledž "Marej stejt" i potom je kao 14. pik na draftu 2015. godine izabran od strane Oklahome.

Bio je dio Tandera dvije sezone i imao je dosta problema sa povredama. Potom je otišao u Čikago Bulse, pa u Klivlend. Zatim je sezonu 2019/20 završio u Kini (Šanksi Longs), pa se vratio u Ameriku i preko Razvojnog tima Dalasa uspio da se izbori za povratak u NBA. Igrao je za Finiks, Milvoki, Filadelfiju i Njujork Nikse prije dolaska u Partizan.

Ukupno je odigrao 477 mečeva u NBA ligi i ima prosjek od 7,8 poena, 3,2 asistencije i 2 skoka po utakmici.

