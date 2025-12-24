logo
"Ako to uspije, biće čudotvorac": Mića Berić tvrdi da nije problem samo Džabari Parker

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Legendarni košarkaš Partizana Miroslav Berić govorio je teškom zadatku koji je preuzeo Španac Đoan Penjaroja.

Mića Berić o Penjaroji Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Partizana Miroslav Mića Berić bio je oštar u kritikama nekolicine igrača crno-bijelih, a posebno je bio nemilosrdan poslije debakla protiv Žalgirisa. Nakon dolaska novog trenera Đoana Penjaroje i američkog beka Kamerona Pejna, čini se da se bura u Humskoj stišala, a legendarni smatra da Penjaroja mora da bude čudotvorac ako želi da izvuče sezonu Partizana.

Penjaroja će debitovati u petak protiv Dubaija, a u timu ima dvojicu nekadašnjih igrača Džabarija Parkera i Vanju Marinkovića.

"Ako on to može da uradi onda će da bude dobar potpis. Ako bude uspio da vrati Džabarija Parkera, a istovremeno da vrati Vanju. Vanja igra jako lošu sezonu, ali nezgodno je kad se uklopiš u sivilo čitave ekipe", rekao je Berić u podkastu "Pick and roll".

Smatra da je potrebno čudo da se preokrene sezona u Humskoj. "Biće čudotvorac Partizana ukoliko okrene situaciju i ovakav tim pretvori u pobjednički, a prije svega da pretvori u tim i napravi atmosferu. Ne dolazi u sjajnom trenutku. Za trenere je ovo idealna situacija, jer dolaziš u nešto što je sve negativno. Porazi, svi loše pričaju, tako da šta god uradiš biće dobro. To može da bude i mač sa dvije oštrice ako ne uspiješ. Nijedan trener ne preuzima ekipu tokom sezone koja je u sjajnoj situaciji, nego u lošoj", istakao je Miroslav Berić.

Vanja već na raportu kod Španca

Đoan Penjaroja je sarađivao sa aktuelnim kapitenom crno-bijelih Vanjom Marinkovićem u Baskoniji, a čim je stigao u Beograd prvo je sa njim porazgovarao.

Navodo, Penjaroja je sa Marinkovićem razgovarao sat vremena i jasno je da će njegova kapitenska uloga biti jako važna u narednom periodu.

Osim sa Marinkovićem, Penjaroja je sarađivao i sa Džabarijem Parkerom prije godinu dana u Barseloni. Amerikanac je u dresu Katalonaca izgledao mnogo bolje nego u Partizanu, pa se navijači nadaju da bi mogao da mu vrati malo "staroj sjaja".

Tagovi

KK Partizan Miroslav Berić Đoan Penjaroja

