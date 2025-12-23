logo
Ovo je prvi potez novog trenera Partizana: Penjaroja odmah obavio najvažniji sastanak u klubu

Ovo je prvi potez novog trenera Partizana: Penjaroja odmah obavio najvažniji sastanak u klubu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs Izvor mozzart sport
0

Novi trener Partizana Đoan Penjaroja po dolasku u Humsku najprije je obavio razgovor sa kapitenom Vanjom Marinkovićem

Đoan Penjaroja razgovarao sa kapitenom Partizana Vanjom Marinkovićem Izvor: EPA/Alejandro Garcia

Košarkaški klub Partizan je poslije ostavke Željka Obradovića morao da reaguje, a gotovo mjesec dana kasnije na klupi tima pojavio se Đoan Penjaroja. Bivši trener Barselone, Baskonije, Valensije... još prije početka treninga riješio je da obavi važan sastanak, pa je prvo razgovarao sa kapitenom Vanjom Marinkovićem.

Kako Mocart sport saznaje, Penjaroja je sa Marinkovićem razgovarao sat vremena. Nakon što se prošle godine vratio u Partizan i dobio kapitensku traku, Marinković će očigledno biti važan igrač u timu novog trenera. Saradnju će pomoći i činjenica da su kapiten i novi trener već sarađivali i to u Baskoniju u kojoj je Marinković zaigrao poslije role u Partizanu i Valensiji.

Osim sa Marinkovićem, Penjaroja je sarađivao i sa Džabarijem Parkerom prije godinu dana u Barseloni. Amerikanac je tad bio na mnogo većem nivou igre nego u dresu Partizana, pa ostaje nada da će Španac na neki način uspjeti da povrati makar dio doprinosa koji je Parker imao u godini za nama.

Očekuje se da Penjaroja debituje u petak u meču protiv Makabija, a dan prije toga novi trener Partizana obratiće se javnosti. Zasad crno-bijeli ne stoje dobro u Evroligi, nalaze se na 17. mjestu i imaju skor 6-11.

Tagovi

Đoan Penjaroja KK Partizan Vanja Marinković

