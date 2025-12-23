Novi trener Partizana sletio u Beograd: Žarko Paspalj dočekao nasljednika Željka Obradovića

Španski stručnjak Đoan Penjaroja doputovao je u Srbiju.

Partizan je dočekao novog trenera, Đoana Penjaroju. Doskorašnji šef stručnog štaba Barselone zvanično će ove nedjelje preuzeti crno-bijele i naslijediti klupu od Mirka Ocokoljića, vršioca dužnosti koji ostaje u stručnom štabu, odnosno od Željka Obradovića, koji je napustio tim krajem novembra poslije četiri i po godine.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi dolazak 56-godišnjeg stručnjaka iz Španije, koji će debitovati u petak, u utakmici protiv Makabija od 18 časova u Beogradskoj areni.

Penjaroja je došao na aerodrom "Nikola Tesla" iste večeri kada je sletio i Kameron Pejn, poznati NBA bek koji kao i Španac ima pred sobom zadatak da dovede u red veoma lošu situaciju u igri i ekipi Partizana.

Sve to dogodilo se u večeri u kojoj je Partizan pobijedio u na momente veoma mučnoj utakmici u Ljubljani protiv "fenjeraša" ABA lige, Krke, uz rekordno efikasni nastup Duejna Vašingtona, strijelca istorijskih 48 poena, uključujući i 10 ubačenih trojki.

Poznati španski stručnjak Đoan Penjaroja vodio je Barselonu prethodnih godinu i po, do ove jeseni i smjene, kada ga je naslijedio Ćavi Paskval. Prethodno je vodio i Baskoniju, Valensiju, Burgos, Manresu, Andoru čak osam godina...

Najveće uspjehe ostvarivao je u FIBA Ligi šampiona, u kojoj je vodio Burgos do uzastopnih titula 2020. i 2021. godine.

