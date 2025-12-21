Dolazi da riješi haos oko najskupljeg u istoriji Partizana: Đoan Penjaroja ga poznaje duže i bolje od svih

Novi trener Partizana Đoan Penjaroja imaće pred sobom zadatak da sa klubom riješi situaciju oko Džabarija Parkera.

Novi trener Partizana Đoan Penaroja (56) preuzeće ekipu u predstojećoj nedjelji i odmah će početi da rješava velike probleme crno-bijelih. Za početak, poznato je da će dobiti zvučno pojačanje u bekovskoj liniji, u koju stiže Kameron Pejn, dugogodišnji NBA košarkaš. Sa druge strane, iščekuje se rasplet veoma komplikovane situacije sa Džabarijem Parkerom, prvom zvijezdom ekipe koja, najblaže rečeno, ne pruža ono što je bilo očekivano.

Taj problem Penjaroja neće moći da riješi sam, jer je postao toliko dubok da je neophodno da se klub uključi ili da preuzme inicijativu. Džabari Parker je bio sklanjan iz rotacije i u mandatu Željka Obradovića, bez obrazloženja zašto je van "rostera", potom je odlazio nazad u SAD zbog smrtnog slučaja, "preživio" u timu odlazak Obradovića i dočekao Mirka Ocokoljića, koji ga je takođe skrajnuo u većem djelu utakmica. Povrh toga, navodno su se i sukobili poslije debakla crno-bijelih protiv Žalgirisa u petak.

Ispratio ga iz Barselone iako je imao ugovor

Taj dugačak spisak Partizanovih muka sa Parkerom dočekaće Penjaroju na stolu, ali to sigurno neće biti nove situacije sa Džabarijem. Njih dvojica sarađivali su u Barseloni u sezoni 2024/25, poslije čega je Amerikanac stigao u Partizan prošlog ljeta iako je bio pod ugovorom sa Kataloncima do 2026.

Penjaroja je jednom ispratio Parkera iz tima, da li će ovog puta naći način da ga zadrži i da mu pomogne, ili će im se ponovo razići putevi, takođe u situaciji u kojoj je Amerikanac pod dvogodišnjim ugovorom sa Partizanom, do 2027. godine. I to najskupljim u istoriji kluba, nezvanično na dva i po miliona dolara godišnje.

Šta je Parker rekao o Penjaroji?

"Najvažnije je da igram, zar ne? Znate kako igram, znate da sam jedan od najboljih igrača u Evropi i to je razlog zašto sam ovdje. Tamo gdje mogu da igram - tamo želim da budem. Ako je to ovdje, ako je negdje drugdje, moram da razmišljam o svojoj budućnosti. Profesionalac sam i sutra moram da dođem na posao bez obzira na situaciju", rekao je Parker u izjavi novinarima poslije teškog poraza protiv Virtusa.

Takođe, srpski novinari pitali su Džabarija i za dolazak njegovog bivšeg trenera.

"On vjerovatno ima svoju filozofiju. Igrali smo protiv Barselone prije nekoliko dana, tako da će on imati svoje ideje i držaće se njih", rekao je Parker, pa postavio pitanje novinarima - zašto razgovarate sa mnom?

"Ono što me brine jeste to što vi razgovarate sa mnom. Zašto sam ja toliko važan? Nisam igrao u ovoj utakmici, samo sam bodrio igrače. Nisam igrao, tako da fokus ne bi trebalo da bude na meni, već na momcima koji su bili na terenu. Ja želim da ih podržim", rekao je Parker.