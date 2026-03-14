Šta se ovde dogodilo? Igrači Čelsija okružili i grlili sudiju: "50 godina gledam fudbal, ovo nisam vidio"

Šta se ovde dogodilo? Igrači Čelsija okružili i grlili sudiju: "50 godina gledam fudbal, ovo nisam vidio"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Igrači Čelsija okružili i grlili sudiju Pola Tirnija. Neki su se i smijali.

Čelsi izgubio od Njukasla igrači okružili sudiju Izvor: YouTube/Screenshot

Fudbaleri Čelsija već po običaju okupili su se na centru terena pred meč, a sudija Pol Tirni bio je u centru!? "Za 50 godina praćenja fudbala ovo nisam vidio. Doduše, Njukasl je trebalo da krene sa centra, pa je sudija preuzeo loptu da bi spriječio bilo kakve probleme", objasnio je bivši "mahač" u Premijer ligi, Daren Kan, za Bi-Bi-Si.

Ovaj ritual igrača Čelsija pred svako poluvrijeme uveo je menadžer Lijam Rosenior, a situacije nisu čudne kada je lopta za njegov tim. Ovog puta, ona je išla Njukaslu, pa je to dovelo do krajnje neuobičajene situacije, u kojoj su igrači Čelsija (Kol Palmer) dodirivali Tirnija i grlili ga, a Trevor Šaloba i Enco Fernandez su gledali koliko mu je neprijatno i zabavljali se.

Pogledajte tu scenu:

Ovakvo ponašanje igrača Čelsija nedavno je nerviralo fudbalere Aston vile, kao i navijače tima iz Birmingema, koji su zviždali "plavcima" na Vila parku. Menadžer Rosenior branio je svoju odluku da se njegovi igrači zagrle na centru.

"Nema ništa u tome što je usmjereno protiv bilo koga, protivnika, navijača, ili bilo čega. To je bila odluka donesena između grupe i vođa ekipe, žele da na taj način pokažu jedinstvo", kazao je engleski trener.

Ideja je navodno potekla od kapitena Risa Džejmsa, ali njeno izvođenje ove subote nije pomoglo Čelsiju, jer je izgubio kod kuće u meču protiv Njukasla 0:1 i sada je peti na tabeli, sa zaostatkom u borbi za plasman u Ligu šampiona.



