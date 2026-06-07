Ulaznice za NBA finale dostigle rekordne cijene!

Cijene najskupljih mjesta koja se nalaze pored samog terena i privlače najveću pažnju dostižu čak 104.435 dolara.

Izvor: AARON JOSEFCZYK / UPI / Profimedia

Ulaznice za finalne utakmice NBA lige u njujorškom "Medison skver gardenu" dostigle su rekordne cijene, a navijači će morati da izdvoje više od 11.000 dolara i za najjeftinija mjesta.

Cijene najskupljih mjesta koja se nalaze pored samog terena i privlače najveću pažnju dostižu čak 104.435 dolara.

Utakmice "Niksa", naročito u plej-ofu, karakteristične su po velikom broju poznatih ličnosti koje iz prvih redova bodre tim.

Američki mediji navode da se očekuje prisustvo predsjednika SAD Donalda Trampa, što bi bio prvi put u istoriji da neki od predsjednika u toku mandata dođe na utakmicu finala NBA lige.

Očekuje se i gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani, veliki navijač Niksa, koji je javno podržao svoj tim, te reditelj Spajk Li i glumci Ben Stiler i Timoti Šalame, koji ne propuštaju ni manje bitne duele.

Niksi su poslije prve dvije utakmice u San Antoniju poveli sa 2:0 u seriji i nalaze se na korak od prve šampionske titule još od 1973. godine.

Treća utakmica finala biće odigrana sutra u "Medison skver gardenu", gdje će "Niksi" prvi put poslije 27 godina biti domaćini meča za šampionsku titulu.

(mondo.ba/SRNA)

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