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Veliki haos u najavi: Donald Tramp dolazi na finale NBA lige, sve će biti "zaključano"

Veliki haos u najavi: Donald Tramp dolazi na finale NBA lige, sve će biti "zaključano"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Donald Tramp najavio je da će biti prisutan na trećoj utakmici NBA finala između Njujorka i San Antonija.

Donald Tramp dolazi na treću utakmicu finala Njujork - San Antonio Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Sprema se haos za finale NBA lige. Predsjednik Amerike Donald Tramp najavio je da će da prisustvuje trećem meču velikog finala u "Medison Skver Gardenu" i da će da prati utakmicu između Njujork Niksa i San Antonio Sparsa. To znači da će da budu ozbiljne mjere obezbjeđenja.

U prevodu sve će biti "pod lupom" i "zaključano", tako da će to definitivno da utiče i na samu organizaciju. Očekuju se ozbiljne mjere obezbjeđenja, sigurno neće biti ulijetanja na teren kao u Teksasu i hapšenja navijača.Gallery

U prvom meču Niksi su napravili brejk i vode sa 1:0. Drugi meč igra se u noći između petka i subote u 2.30 po našem vremenu, dok je treći na programu u noći između ponedjeljka i utorka u 2.30 u Njujorku.

Tagovi

Donald Tramp NBA liga košarka

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