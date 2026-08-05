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Srbija u četvrtfinalu Eurobasketa, blamaža Hrvatske: Svi u čudu gledali rezultat "25:100" na semaforu

Srbija u četvrtfinalu Eurobasketa, blamaža Hrvatske: Svi u čudu gledali rezultat "25:100" na semaforu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srbija je pobijedila Tursku i plasirala se u četvrtfinale Eurobasketa za košarkašice mlađe od 18 godina, dok je Hrvatska doživjela potpuni debakl protiv Španije sa 25:100.

Košarkašice Hrvatske izgubile 75 razlike Izvor: YouTube/FIBA Basketball

Ženska U-18 reprezentacija Srbije pobijedila je Tursku 70:67 i ušla u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Stokholmu. U borbi za plasman u polufinale srpski tim čeka meč protiv Belgije, koja je ubedljivo pobijedila Češku (72:57). Taj meč biće odigran u srijedu od 20.30 časova.

Najefikasnije u srpskom timu bile su Anastasija Jovanov i Jovana Ilić sa po 16 poena, Milica Mažić ubacila je 14, a dvocifrena u napadu bila je i Ana Mutavdžić sa 11 poena. Ekipa selektorke Miljane Bojović pokušaće da Srbiju prvi put vrati u borbu za medalje još od 2007, kada je osvojena posljednja medalja u ovom uzrastu - bronza na EP u Slovačkoj, što je bio uspjeh generacije koju je predvodila Jelena Milovanović Bruks.

Srijeda je na turniru u Švedskoj bila dan za osminu finala i obilježio ga je i veoma neprijatan poraz Hrvatske protiv Španije - 25:100. Potpuni debakl najavljen je u prvoj četvrtini, odlučenoj 27:7 u korist pobjedničkog tima, jednog od glavnih favorita turnira. Košarkašice Španije uhvatile su čak 63 skoka na ovom meču, dok su Hrvatice izgubile 26 lopti i šutirale za dva 5/26, a za tri 2/26.

Reprezentacija Srbije igrala je u grupnoj fazi protiv Hrvatske i takođe joj je nanijela ubjedljiv poraz, 93:51.

S obzirom na eliminaciju Hrvatske, Crne Gore i Slovenije u osmini finala, Srbija je jedina zemlja bivše Jugoslavije čiji talenti igraju u četvrtfinalu Eurobasketa u U-18 uzrastu.

Rezultati osmine finala

  • Mađarska - Italija 59:61
  • Finska - Njemačka 73:56
  • Španija - Hrvatska 100:25
  • Poljska - Crna Gora 80:74
  • Francuska - Švedska 71:50
  • Belgija - Češka 72:57
  • Slovenija - Letonija 48:54
  • Srbija - Turska 70:67

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Tagovi

košarka Hrvatska Srbija

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